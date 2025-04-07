Известный российский адвокат отказалась от дела Яниса Тиммы: подробности

Екатерина Гордон сообщила в своем Telegram-канале, что ее команда вышла из дела Яниса несколько недель назад по нескольким причинам:

«1. Мы не видим никаких перспектив в деле о наследстве. Анна Седокова ничего не регистрировала на свое имя... предусмотрительность это или случайность, пусть решают другие, а не мы. Родственникам и ребенку Яниса не за что бороться. Мы не хотим получать гонорары за бесперспективную борьбу».

2. Говоря о расследовании причин смерти Яниса, для нас очевидно, что перед смертью он был очень обеспокоен тем, что узнал о многочисленных обманах своей бывшей жены (некоторые доказательства ему были предоставлены).

Гордон написала, что они знали о переписке, и Анна тоже знала об этом, в которой он предъявлял ей эти претензии. У следователей также имеется переписка с телефона Анны. В роковой день переписка продолжилась.

«Учитывая, что мужчина рисковал всем ради нее и что мошеннически оформленная недвижимость была куплена на его собственные средства, разочарование Яниса понятно. Есть ли основания говорить о доведении до самоубийства? Вряд ли. Мы понимаем, что у нас с семьей Яниса разногласия по поводу монументальных понятий. Мы не сможем оказать им, с юридической точки зрения, те услуги, которых они от нас ждут».

Янис был добрым и щедрым человеком. У него хорошие родители, сынок. Настоящие друзья. Как личность Анна, по мнению всех, кто был вынужден глубоко разобраться в ситуации, виновна, и ее трудно назвать порядочным человеком. «С юридической точки зрения бороться с ним бесперспективно», — заключила Гордон.