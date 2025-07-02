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Израиль согласен на перемирие в Газе, заявил Трамп: теперь он ждёт согласия ХАМАС

Euronews 2 июля, 2025 09:21

Мир 0 комментариев

По словам Трампа, катарские и египетские посредники скоро передадут ХАМАС окончательное предложение о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа, и соглашение может вступить в силу уже на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник, что Израиль согласился с условиями 60-дневного прекращения огня в секторе Газа, и предупредил ХАМАС о необходимости принять соглашение, пока условия не ухудшились.

Трамп объявил об этом перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме в понедельник.

Президент США усиливает давление на израильское правительство и ХАМАС, чтобы добиться прекращения огня, освобождения заложников и положить конец войне в Газе.

"Мои представители провели сегодня долгую и продуктивную встречу с израильтянами по вопросу Газы. Израиль согласился на необходимые условия для завершения 60-дневного перемирия, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне", - написал Трамп в посте на сайте Truth Social.

"Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС примет эту сделку, потому что лучше не будет - будет только хуже", - добавил он.

Однако заявление Трампа, что это его лучшее и окончательное предложение, может вызвать скепсис у ХАМАС. Еще до истечения самого длительного перемирия в войне в марте Трамп неоднократно выдвигал ультиматумы, чтобы заставить ХАМАС согласиться на более длительные паузы в боевых действиях, которые позволили бы освободить больше заложников и доставить больше помощи гражданскому населению Газы.

Трамп рассматривает настоящий момент как потенциальный поворотный пункт в конфликте, который начался 7 октября 2023 года после террористического нападения боевиков ХАМАС и других исламистских группировок на юг Израиля, в результате которого погибло около 1200 человек.

Последовавшая за тем операция ЦАХАЛ в секторе Газа "Война железных мечей" привела к гибели более 400 израильских солдат и, по данным Минздрава ХАМАС, более 56 000 палестинцев (палестинские данные не разделяют комбатантов и гражданских лиц). По израильской оценке, в результате операции были убиты около 20 тысяч боевиков ХАМАС.

Последствия израильского удара по больничному комплексу Аш-ШифаJehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
ХАМАС все еще способен наносить смертельные удары по израильским войскам, но в Вашингтоне считают, что группировка значительно ослабла, поскольку возможности ее централизованного командования и управления были сильно подорваны ЦАХАЛ за почти 21-месячную войну.

Кроме того, основной спонсор ХАМАС, Иран, понес заметные потери в прошлом месяце после 12-дневных ударов Израиля и США по ядерной программе Тегерана, которая, как утверждают обе страны, была "уничтожена".

Переговоры между Израилем и ХАМАС неоднократно срывались из-за главного камня преткновения - условий окончательного прекращения войны. Нетаньяху постоянно заявлял, что соглашение о прекращении огня, независимо от его продолжительности, не приведет к окончанию войны.

 
Израильский лидер неотнократно подчеркивал, что война в Газе закончится только после реализации целей Израиля, главная из которых - уничтожение ХАМАС.

В плену у ХАМАС остаются около 50 заложников, из которых менее половины считаются живыми. ХАМАС заявляет, что готов освободить всех заложников в обмен на полный вывод израильских войск и прекращение войны в Газе.

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