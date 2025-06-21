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Израиль покинут еще 15 граждан Латвии; сколько уже выехало?

© LETA 21 июня, 2025 11:09

Мир 0 комментариев

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В субботу, 21 июня, из Тель-Авива в Шарм-эль-Шейх планируют выехать еще 15 латвийцев, о чем агентству LETA сообщил МИД Латвии.

22 июня их эвакуируют в столицу Молдовы - Кишинев. Эвакуационный рейс организует посольство Украины в Израиле в сотрудничестве с посольством Украины в Египте.

До этого из Израиля вылетели через Иорданию 28 латвийцев, эвакуационные рейсы организовали Литва и Словакия. Еще 13 человек выехали самостоятельно.

В консульском регистре МИД ЛР на данный момент зарегистрировано 57 человек, из них 11 въехали в Израиль временно. Эвакуационные рейсы в первую очередь предназначены для граждан и постоянных жителей Латвии, кто совершает краткосрочную поездку в Израиль, например, как турист или в личных целях.

Так как воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто, ЕС и страны-партнеры совершают эвакуационные рейсы из соседних стран - Египта и Иордании. 

В настоящее время из Израиля можно также выехать по суше через КПП Ицхак-Рабин/Вади-Араба, который работает с 8:00 до 20:00, и КПП "Река Иордан" / Шейх-Хуссейн, открытый с 8:00 до 16:00. Для путешественников временно закрыт КПП "Мост Алленби" / "Мост короля Хуссейна". Визу можно получить на границе.

В Египет можно въехать по суше через КПП Таба, который открыт круглосуточно.

МИД ЛР подчеркивает, что перемещение по территории Израиля в данный момент опасно, так как атаки со стороны Ирана могут быть неожиданными и массовыми, поэтому важно находиться вблизи бомбоубежищ и соблюдать указания органов власти. Возможности выезда из Израиля постоянно меняются, поэтому МИД призывает поддерживать контакт с консульским департаментом.

Министерство призывает латвийцев, находящихся в этом регионе, связаться с близкими и информировать их о своей безопасности, а в случае нужды звонить в МИД по телефону помощи в чрезвычайных ситуациях +371 26337711 или писать на электронный адрес palidziba@mfa.gov.lv.

Кроме того, МИД ЛР сообщает, что израильское Министерство туризма предлагает информацию и поддержку для иностранных туристов, желающих покинуть страну. Чтобы получить информацию, можно зарегистрироваться на сайте www.gov.il, указав свои имя, фамилию, номер телефона и адрес электронной почты.

Согласно официальным данным, в Израиле проживают 6062, а в Иране - три латвийца.

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