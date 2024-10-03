Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну

После ракетной атаки Ирана Гутерриш опубликовал твит в соцсети X (бывший твиттер), состоящий из трех коротких предложений.

«Я осуждаю расширение конфликта на Ближнем Востоке, где за эскалацией следует эскалация. Это должно прекратиться. Нам, безусловно, нужно прекращение огня», — написал генсек ООН.

Израильские политики гневно отреагировали на тот факт, что Гутерриш прямо не упомянул Израиль и не осудил обстрел его территории Ираном.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал Гутерриша «антиизраильским генсеком, который поддерживает террористов». Он объявил генсека ООН персоной нон грата в Израиле.

«Любой, кто не способен однозначно осудить чудовищное иранское нападение на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает того, чтобы его нога ступала на израильскую землю, — заявил при этом Кац. — Израиль будет и дальше защищать своих граждан и сохранять свое национальное достоинство — вне зависимости от того, участвует ли в этом Антониу Гутерриш».

В среду Гутерриш отреагировал на заявления Израиля и осудил действия Ирана более четко.

«Как должно было быть ясно из контекста моего вчерашнего заявления об осуждении, я снова хочу решительно осудить вчерашнюю массированную ракетную атаку Ирана по Израилю», — сказал Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по агентству AFP).

Гутерриш снова призвал к перемирию. «С октября прошлого года Израиль провел в Газе самую смертоносную и разрушительную военную кампанию за все те годы, что я занимаю пост генерального секретаря, — сказал он. — В то же время вооруженные палестинские группы также прибегали к насилию. ХАМАС продолжал запускать ракеты».

Генсек ООН добавил, что иранский удар по Израилю «никак не помог делу палестинского народа и не привел к облегчению его страданий».

В прошлом Исраэль Кац уже неоднократно обвинял Гутерриша в «антиизраильской политике».

Израильская армия сообщила, что во вторник вечером, 1 октября, Иран запустил по территории Израиля около 180 ракет, но практические все они были сбиты.

Большинство ракет перехватили различные системы ПВО Израиля, а часть уничтожили вооруженные силы западных стран.

Конфликт из-за роли БАПОР

За время начавшейся 7 октября прошлого года войны Израиля с группировкой ХАМАС израильские власти и представители ООН множество раз обменивались жесткими заявлениями.

Среди прочего Израиль заявлял, что некоторые сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР или UNRWA) были причастны к нападению ХАМАС на Израиль.

В ответ на эти обвинения агентство начало внутреннее расследование, на время проведения которого несколько международных доноров БАПОР приостановили его финансирование. Позже агентство снова начало получать деньги доноров.

В августе этого года БАПОР уволило девять сотрудников, поскольку выяснилось, что они могли участвовать в организации вторжения ХАМАС в Израиль, когда было убито более 1200 израильтян и более 250 захвачено в заложники.

Израиль заявил, что этих мер недостаточно. По его данным, более 450 сотрудников БАПОР были боевиками террористических групп в Газе. Власти страны также утверждают, что гуманитарные объекты ООН в Газе, такие как, например, школы, использовались боевиками в качестве опорных пунктов, складов вооружения и в других военных целях. БАПОР отрицает эти обвинения.

БАПОР неоднократно критиковала Израиль за удары по сектору Газа, некоторые из которых привели к гибели сотрудников этого агентства.

Последний такой случай произошел в середине сентября, когда БАПОР заявило, что жертвами израильского удара, который был нанесен по одной из его школ в центральной части сектора Газа, стали шесть сотрудников.

За несколько часов до удара БАПОР сообщило в отчете, что с начала войны в секторе Газа погибли 214 его сотрудников, а также по меньшей мере 563 перемещенных лица, которые укрывались в школах и других объектах ООН.