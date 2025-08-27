Израиль нанёс удар по столице Йемена в ответ на запуск ракеты нового типа

На прошлой неделе хуситы впервые запустили кассетную бомбу в сторону Израиля, по данным повстанческой группировки и израильских ВВС. В ответных ударах в воскресенье было задействовано более 10 израильских истребителей.

Жители Саны сообщили, что слышали громкие взрывы вблизи президентского дворца, а Израиль заявил, что среди его целей был военный комплекс, в котором находится официальная резиденция.

«Удары были нанесены в ответ на неоднократные атаки террористического режима хуситов против Государства Израиль и его гражданского населения, включая запуск ракет «земля-земля» и беспилотных летательных аппаратов в направлении израильской территории в последние дни», — говорится в заявлении израильских военных.

На протяжении всей войны Израиля в Газе хуситы наносили удары по Израилю и судам в Красном море, заявляя о своей солидарности с палестинцами.