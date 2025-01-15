Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня

Израиль и исламистская группировка ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой "на официального представителя США и арабского чиновника".

Объявление об этом ожидается в ближайшие часы. Агентство Associated Press сообщает, что официальные лица Катара и ХАМАС заявляют, что спор, возникший в последнюю минут, был разрешен. О достижении соглашения сообщают также другие информагентства. По данным Reuters, cделка предусматривает шестинедельный первоначальный этап прекращения огня, постепенный вывод израильских войск, освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и освобождение палестинских заключенных, содержащихся под стражей в Израиле.

Телеканалы Al Jazeera Arabic и Sky News сообщают, что официальный представитель ХАМАС заявил, что лидер группировки Халиль аль-Хайя передал посредникам в Дохе одобрение соглашения о прекращении огня.

98 of our brothers, sisters, daughters, sons, mothers, fathers, grandparents.



98 of our loved ones who we have not hugged in 467 days.



We cannot and will not rest until they are home. pic.twitter.com/WdzO0oER20 — Israel ישראל (@Israel) January 15, 2025

Израильский чиновник подтвердил The Times of Israel, что соглашение о прекращении огня и освобождении заложников было достигнуто.

Избранный президент США Дональд объявил, что "у нас есть соглашение". Об этом он написал в своей социальной сети Truth, добавив, что заложники будут освобождены "в ближайшее время".

Ранее в среду переговоры застопорились.

Израиль обвинил ХАМАС в попытке внести изменения в уже согласованные договоренности на границе сектора Газа с Египтом и заявил, что решительно отвергает этот шаг. ХАМАС назвал эти утверждения "чепухой". Это вынудило Катар, который несколько недель выступал посредником в переговорах, отложить ожидаемое объявление о заключении сделки.

Стороны работали над поэтапным соглашением, которое включало бы освобождение десятков заложников, удерживаемых ХАМАС, возвращение перемещенных палестинцев в Газу в свои дома и приток в сектор крайне необходимой гуманитарной помощи.

Times of Israel со ссылкой на "высокопоставленный источник" сообщает, что израильские переговорщики в Катаре в последнюю минуту получили требования от группировки ХАМАС относительно так называемого Филадельфийского коридора вдоль границы сектора Газа и Египта. По словам источника, эти требования противоречат картам, которые были утверждены кабинетом министров Израиля и американскими посредниками в ходе переговоров. По словам чиновника, Израиль выступает против внесения каких-либо изменений в эти карты.