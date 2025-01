Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня

Израиль и исламистская группировка ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой "на официального представителя США и арабского чиновника".

Объявление об этом ожидается в ближайшие часы. Агентство Associated Press сообщает, что официальные лица Катара и ХАМАС заявляют, что спор, возникший в последнюю минут, был разрешен. О достижении соглашения сообщают также другие информагентства. По данным Reuters, cделка предусматривает шестинедельный первоначальный этап прекращения огня, постепенный вывод израильских войск, освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и освобождение палестинских заключенных, содержащихся под стражей в Израиле.

Телеканалы Al Jazeera Arabic и Sky News сообщают, что официальный представитель ХАМАС заявил, что лидер группировки Халиль аль-Хайя передал посредникам в Дохе одобрение соглашения о прекращении огня.

98 of our brothers, sisters, daughters, sons, mothers, fathers, grandparents.



98 of our loved ones who we have not hugged in 467 days.



We cannot and will not rest until they are home. pic.twitter.com/WdzO0oER20