Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня

Израиль и исламистская группировка ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой "на официального представителя США и арабского чиновника".
Объявление об этом ожидается в ближайшие часы. Агентство Associated Press сообщает, что официальные лица Катара и ХАМАС заявляют, что спор, возникший в последнюю минут, был разрешен. О достижении соглашения сообщают также другие информагентства. По данным Reuters, cделка предусматривает шестинедельный первоначальный этап прекращения огня, постепенный вывод израильских войск, освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и освобождение палестинских заключенных, содержащихся под стражей в Израиле.
Телеканалы Al Jazeera Arabic и Sky News сообщают, что официальный представитель ХАМАС заявил, что лидер группировки Халиль аль-Хайя передал посредникам в Дохе одобрение соглашения о прекращении огня.
98 of our brothers, sisters, daughters, sons, mothers, fathers, grandparents.— Israel ישראל (@Israel) January 15, 2025
98 of our loved ones who we have not hugged in 467 days.
We cannot and will not rest until they are home. pic.twitter.com/WdzO0oER20
Израильский чиновник подтвердил The Times of Israel, что соглашение о прекращении огня и освобождении заложников было достигнуто.
Избранный президент США Дональд объявил, что "у нас есть соглашение". Об этом он написал в своей социальной сети Truth, добавив, что заложники будут освобождены "в ближайшее время".
Ранее в среду переговоры застопорились.
Израиль обвинил ХАМАС в попытке внести изменения в уже согласованные договоренности на границе сектора Газа с Египтом и заявил, что решительно отвергает этот шаг. ХАМАС назвал эти утверждения "чепухой". Это вынудило Катар, который несколько недель выступал посредником в переговорах, отложить ожидаемое объявление о заключении сделки.
Стороны работали над поэтапным соглашением, которое включало бы освобождение десятков заложников, удерживаемых ХАМАС, возвращение перемещенных палестинцев в Газу в свои дома и приток в сектор крайне необходимой гуманитарной помощи.
Times of Israel со ссылкой на "высокопоставленный источник" сообщает, что израильские переговорщики в Катаре в последнюю минуту получили требования от группировки ХАМАС относительно так называемого Филадельфийского коридора вдоль границы сектора Газа и Египта. По словам источника, эти требования противоречат картам, которые были утверждены кабинетом министров Израиля и американскими посредниками в ходе переговоров. По словам чиновника, Израиль выступает против внесения каких-либо изменений в эти карты.