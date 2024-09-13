Из-за вспышки Covid-19 введены ограничения в нескольких медицинских учреждениях

По информации Латвийского общества больниц, в каждой больнице ситуация тщательно контролируется, и есть вероятность, что аналогичные меры могут быть приняты и в других учреждениях. Если сравнить данные этого года с показателями за период с 1 августа по 10 сентября прошлого года, количество пациентов с Covid-19 в Видземской больнице увеличилось почти в три раза. В прошлом году в этот период в больнице находилось 15 пациентов с вирусом, а в этом году — уже 40.

"На данный момент у нас много инфицированных пациентов с Covid-19 во втором терапевтическом отделении, также несколько пациентов в хирургическом и первом терапевтическом отделениях, один пациент находится в реанимации. В связи с высоким уровнем заболеваемости, периодические вспышки происходят и в других отделениях. В педиатрическом отделении также есть пациент, который прибыл с инфекцией из дома", — рассказала руководитель терапевтического отделения Видземской больницы Анна Мироновска.

«Мы также начали тестировать пациентов, которые поступают в больницу на плановые операции, главное - быть ответственными, не выходить на улицу и на работу с симптомами инфекции дыхательных путей - насморком, болью в горле, кашлем», - говорит Инга Зариня, руководитель отдела управления качеством Видземской больницы.