Из-за нехватки «дозволов» с РФ место латвийских дальнобойщиков заняли казахи, литовцы, молдоване

Российский «дозвол» или разрешение на провоз груза по территории РФ — это лист A4 с водяными знаками. Договор о том, что Латвия и Россия обмениваются разрешениями, правительства двух стран подписали ещё в 1995 году. В Латвии за эту процедуру отвечает Министерство сообщения. Как LSM+ указали в министерстве, из-за-за войны в Украине и введенных санкций против России Латвии «дозволы» в прежнем количестве больше не нужны.

«По линии МИД, в конце 2023 года, была достигнута договоренность между министерством Сообщения и Минтрансом РФ при участии посольства Латвийской Республики в Москве, что на 2024 год обмен разрешениями на международные автомобильные перевозки первоначально будет происходить в размере 25% от годовой квоты», - говорится в ответе министерства.

В Министерстве сообщения отмечают, что поскольку Латвия не вышла из договора от 1995 года об обмене «дозволами» между странами, а условия этого договора являются обязательными для нашей страны, то латвийская сторона не возражала против передачи оставшейся суммы разрешительной квоты посольству Латвии в Москве.

В свою очередь, перевозчики отмечают, что пока у них не было «дозволов» ситуацией начали активно пользоваться сопредельные страны и наши соседи.

«Естественно, мы несем убытки. И мы не живем в вакууме. На наш рынок хлынули и казахи, и молдаване, и наши соседи литовцы, которые благодаря Калининграду проблему с «дозволами» не имеют вообще», - пояснил глава компании по автоперевозкам Павел Макрецкий.

В то же время представители государства рекомендуют перевозчикам не ездить в Россию и предлагают искать альтернативные маршруты.

«Видя этот рынок, который есть сейчас в Азии с Китаем, мы просто не можем по самому логичному и дешевому маршруту — через Россию — туда попасть. Понятно, что геополитическая ситуация. Но мы просто хотим работать, платить налоги, содержать свои семьи. Это наша задача, как это ни банально звучит», - заявил член правления ассоциации Latvijas Auto Александр Черкасов.

28500 «дозволов» для латвийских перевозчиков были доставлены в посольство Латвии в Москве. Скоро их распределят между латвийскими компаниями. Это примерно треть от объёма, который запрашивали раньше.