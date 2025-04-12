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Из-за лихорадки на рынке акций выходить на пенсию сейчас невыгодно; как быть?

© Lsm.lv 12 апреля, 2025 12:31

Бизнес 0 комментариев

Для тех, кто сейчас готовится выйти на пенсию, увы, это очень невыгодно, так как нынешнее падение на рынке акций болезненно ударило по накоплениям второго пенсионного уровня. Коммерческие банки, как и Банк Латвии, призывают политиков принять меры, чтобы люди избежали этого удара, но принятие решений потребует несколько недель, если не месяцев, сообщает LSM.LV.

Согласно нынешнему порядку выхода на пенсию в Латвии, становясь пенсионером, человек должен забрать всю сумму пенсионного капитала, накопленного на втором уровне. Однако в момент падения на рынке акций делать это невыгодно.

Нынешним урегулированием возможность подождать, пока рынок "придет в себя", не предусмотрена.

Единственное решение - смириться с потерями и/или продолжить работать, но не все могут это себе позволить по здоровью или по другим причинам.

Поэтому коммерческие банки, управляющие латвийскими пенсиями, уже несколько лет призывают политиков принять решение, которое предоставит возможность отложить выплату пенсионного капитала второго уровня или обеспечить постепенную его выплату.

К этому призыву присоединяется Банк Латвии, президент которого Мартиньш Казакс уже обсудил ситуацию с председателем комиссии Сейма по бюджету и финансам Андой Чакшей.

Банк Латвии предлагает разрешить не забирать пенсию, накопленную на втором уровне, а продолжать копить в ожидании, пока стоимость активов снова повысится.

"Банк Латвии дает максимальную поддержку. Если те, кто формирует политику, готовы, наши предложения - уже на столе. Мы готовы еще раз их показать и сделаем это", - заявляет руководитель управления страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре.

Чакша, в свою очередь, высказалась следующим образом: "Мне кажется, что эту идею стоит поддержать с точки зрения того аспекта, что сегодняшний день очень хорошо показывает - эта ситуация несправедлива. Надо посмотреть, и думаю. что мы можем с этим продвигаться дальше".

Закон о государственных фондированных пенсиях в Сейме уже сейчас открыт для внесения поправок. По прогнозу Чакши, после Пасхи комиссия может начать рассмотрение этого предложения, однако необходимо еще обсудить его с Минфином и Минблагом. Изменение закона может занять минимум месяц.

Тем временем людям, чей выход на пенсию ожидается в ближайшие годы, рекомендуется проконсультироваться со своим пенсионным управляющим о возможностях перейти на более консервативные планы пенсионных накоплений, менее подверженные влиянию колебаний на финансовом рынке.

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