Из пожара спасли двух человек и крысу, но не смогли спасти двух попугаев

Сигнал о пожаре на девятом этаже девятиэтажного дома на улице Райполес поступил около 20:30. Прибывшие спасатели обнаружили горящую кухню площадью четыре квадратных метра. Из квартиры были спасены два пострадавших, а ещё 34 человека эвакуированы из других помещений. Также пожарные вынесли из квартиры домашнюю крысу.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при обращении с огнём. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее утром VUGD тушила пожар в одноэтажном дачном доме на улице Шкембу в Риге, откуда из соседнего строения эвакуировали одного человека.

За прошедшие сутки служба получила 43 вызова: девять — на тушение пожаров, 16 — на спасательные работы, 18 оказались ложными.