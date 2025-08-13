Дело Rail Baltica оказалось сложным: Бюро по борьбе с коррупцией еще ведет расследование

БПБК отметило в беседе с агентством ЛЕТА, что "Rail Baltica" является одним из крупнейших проектов такого рода в Латвии. Он охватывает как длительный период времени, так и большое количество вовлеченных физических и юридических лиц.

Масштаб и сложность реализации этого проекта объективно продлевают досудебное расследование, проводимое БПБК, в котором необходимо проанализировать документацию в крупном объеме, получить дополнительную информацию, провести допрос лиц и другие действия, подчеркнули в бюро.

Это необходимо для того, чтобы БПБК могло принять правовое решение о продвижении уголовного процесса и сделать вывод о том, могли ли ответственные государственные должностные лица причинить ущерб госбюджету в крупном размере.

БПБК понимает интерес общества к конкретному уголовному процессу, но сейчас не располагает новой информацией о ходе досудебного расследования, которую можно было бы обнародовать.

В начале года занимавший на тот момент пост генпрокурора Юрис Стуканс заявил на Латвийском телевидении, что в деле рассматривается и роль политиков.

Как сообщалось, завершив в декабре 2024 года проверку, Генпрокуратура начала уголовный процесс о возможных незаконных действиях должностных лиц, ответственных за внедрение "Rail Baltica".