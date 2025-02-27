Из опасных отходов – в новые аккумуляторы: будни предприятия EcoLead Новости партнеров Редакция PRESS 27 февраля, 2025 20:19 Новости партнеров

Планета задыхается. По данным ООН, ежегодно в мире образуется более 2 млрд. тонн отходов, и эта цифра продолжает расти. Однако, если подойти к этому вопросу с умом, переработка отходов может стать не просто экологической необходимостью, а перспективным направлением экономики...

Портал беседует с руководителем единственного в Латвии завода по переработке отработанных свинцовых аккумуляторов EcoLead Каспаром ФОГЕЛЬМАНИСОМ.

– Господин Фогельманис, вы рассматриваете EcoLead больше как металлургическое производство, нежели завод по утилизации отходов. Почему?

– Наше предприятие можно считать классическим представителем рециклинговой экономики (разновидность переработки отходов, когда вместо отправки на свалку мусор обрабатывают и повторно используют), которую еще называют спасательным кругом человечества. В чем ее суть? В сегодняшнем мире эффективность использования природных ресурсов — важнейший экономический показатель любого государства. И это не просто тенденция, а необходимый шаг к устойчивому развитию, а если рассматривать и не столь далекое будущее, то и к выживанию.

В традиционной линейной экономике ресурсы добываются, используются и выбрасываются, что приводит к накоплению отходов и загрязнению окружающей среды. Циркулярная экономика меняет этот подход коренным образом – отходы перерабатываются и превращаются в новые ресурсы.

Наш завод EcoLead является ярким примером этого принципа. Мы перерабатываем все собранные в Латвии свинцово-кислотные аккумуляторы, обеспечивая полный цикл: от приема и сортировки до производства свинцовых слитков и их экспорта. Это позволяет значительно снизить количество опасных отходов и сократить потребность в добыче первичного свинца...

– Расскажите подробнее: как устроен процесс переработки аккумуляторов на вашем заводе?

- Наше предприятие, которое находится в Елгавском районе, в Калнциемсе, способно перерабатывать до 15 000 тонн свинцовых аккумуляторов в год. И при этом надо учитывать, что вес одного аккумулятора варьируется от 2,5 до 18 кг.

В процессе переработки мы извлекаем три основных компонента: свинец, пластик и электролит.

В дальнейшем свинец используется для производства новых аккумуляторов. В свою очередь пластик отправляется на переработку в Европу и также применяется в производстве новых аккумуляторов. Кислота нейтрализуется и совершенно безопасно (это главное уточнение!) утилизируется или используется повторно.

Вся продукция EcoLead – свинцовые слитки и переработанный пластик – экспортируется в Германию и Польшу, где из них снова создают аккумуляторы. Таким образом, мы полностью замыкаем цикл использования ресурсов...

– Процесс запуска производства на полный цикл у вас занял долгих 12 лет. В чем причина такого длительного пути?

– Как первопроходцам, нам пришлось столкнуться с рядом сложностей, которые можно было бы решить за 2-3 года. На старте, во время процедуры согласования и запуска завода, которая хорошо отработана во всем мире, нам пришлось доказывать обществу то, что наше производство современно и безопасно для окружающей природы.

Создать негативный образ нового, инновационного предприятия легко, но суть в том, что в Латвии, несмотря на некоторые стереотипы, люди быстро принимают новаторские идеи, когда видят их практическую ценность.

Хочу подчеркнуть, что наш завод полностью соответствует нормативным актам Латвийской Республики и стандартам ЕС по охране окружающей среды, что подтверждается международными сертификатами ISO. Мы используем самые современные технологии, минимизируем выбросы и внедряем инновационные решения для повышения эффективности переработки...

Если же оценивать сложности на нашем пути, то очень важно, что инвесторы предприятий – предприниматели, которые понимают, что это важный шаг для развития как региона, так и всей страны. Мы неустанно работаем над диалогом с местными жителями, и это для нас важно. Мы решили использовать принцип «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». В итоге для особо сомневающихся были организованы визиты на аналогичный завод в Польше.

Также мы ввели у себя на производстве групповые экскурсии – нам совершенно не только нечего скрывать, но даже есть чем и похвастаться. Раньше на месте нашего предприятия находился завод по производству строительной стекловаты. Вы можете догадываться, какие условия труда и экологическая обстановка там были... К нам на экскурсию приходили бывшие сотрудники этого предприятия - и каково же было их удивление, когда они увидели в цехах живые цветы. Они подходили к ним, щупали их, пытались понять, не искусственные ли? И удивлялись, что живые.

Сейчас в Калнциемсе работает современное предприятие, которое не только решает проблему отходов и развивает экспортную экономику Латвии, но и создает рабочие места. Сегодня на заводе работают 43 сотрудника, и 40% из них – местные жители Калнциемса. Мы предлагаем стабильную занятость, достойные зарплаты, охрану труда, платим все налоги, что, безусловно, способствует развитию всего региона...

– Какие главные проблемы сегодня стоят перед отраслью переработки отходов в Латвии?

- Увы, но все мы сталкиваемся с серьезными вызовами в сфере переработки отходов: 44% отходов по-прежнему отправляются на полигоны, что значительно выше целевого показателя ЕС. К 2035 году эта цифра должна снизиться до 10%, а для этого необходимо увеличить переработку. ЕС стремится перерабатывать 65% общего объема отходов к 2035 году, но в Латвии этот показатель пока значительно ниже. Уже к концу текущего года страны ЕС должны перерабатывать 65% использованной упаковки и как минимум 50% пластиковой упаковки, но мы пока отстаем.

EcoLead вносит важный вклад в решение этих проблем: мы увеличиваем процент переработки и помогаем Латвии снизить экологическую нагрузку, одновременно минимизируя потенциальные налоговые обязательства за несоблюдение норм ЕС...

– Каковы ваши дальнейшие планы?

- В настоящий момент завершены все пуско-наладочные работы, мы ведем активную работу с клиентами и планируем выход на запланированные мощности.

Если же говорить о планах, то мы хотим стать самым эффективным заводом по переработке аккумуляторов в странах Балтии. При этом планируем не только увеличить мощности переработки, но и продвигать идею циркулярной экономики на государственном уровне. Мы верим, что будущее - за ответственным потреблением и переработкой, и Латвия должна смело идти в этом направлении, опережая наших соседей по региону.

Нам всем надо понять, что отходы – это не только вызов для человечества, но и возможность для бизнеса. Компании, инвестирующие в переработку, не только защищают окружающую среду, но и создают устойчивую экономическую модель будущего.

Переработка автомобильных аккумуляторов, электронного мусора и других сложных отходов – это не просто необходимость, а новый этап индустриального развития. Мир движется в сторону циркулярной экономики, и у латвийского бизнеса есть все шансы занять достойную нишу в этой перспективной отрасли...

Александр ВИДОВ