Из Даугавы достали труп: он провел в воде длительное время

«На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции, которые помогли вытащить погибшего из воды на берег. Это было сделано, и тело передали Государственной полиции», - говорит Дмитрий Зилниекс, заместитель командира 1-го отдела Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы.

Одежда мужчины уже приобрела зеленоватый оттенок, скорее всего, труп пролежал в воде некоторое время. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту происшествия и выясняют как обстоятельства случившегося, так и личность найденного человека. На данный момент известно лишь то, что останки принадлежат мужчине. Погибший может быть человеком, который в прошлом числился пропавшим без вести.

Фото: иллюстративное