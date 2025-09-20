Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из Белоруссии в Польшу — через Латвию: автобусы пойдут в обход

20 сентября, 2025 12:37

Сообщество Vandrouki.by публикует на своей странице в "Фейсбуке" пост, в котором извещает о том, какой выход из ситуации с закрытием белорусско-польской границы нашли белорусские транспортники.

Автобусный перевозчик "Атлас", как сообщается, запускает рейсы Минск - Варшава и Гродно - Варшава.  Их маршруты проходят через Латвию и Литву.

О Литве в тексте поста почему-то не говорится - это побудило одного из комментаторов задать вопрос, оставшийся без ответа: "А у Латвии общая граница с Польшей?"

Автор поста предупреждает о необходимости электронной регистрации для пересечения территории Латвии транзитом:

"При поездке через Латвию пассажирам необходимо заполнить (не позднее чем за 48 часов до поездки) анкету на сайте https://eta.gov.lv/en/ и дождаться электронного письма с подтверждением или отказом во въезде".

 

Передано в суд уголовное дело Лато Лапсы; в чём его обвиняют?

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому Лато Лапса обвиняется в клевете.

Почему Трамп толкает Индию к сближению с Россией и Китаем. Дело не только в российской нефти

США 20 лет выстраивали отношения с Индией, чтобы выманить крупнейшую в мире демократию из орбиты России. Дональд Трамп за последние пару месяцев перечеркнул эти усилия. Отношения ведущей мировой державы с самой населенной страной планеты стремительно портятся, что подталкивает Индию к сближению с главными соперниками США — Россией и Китаем.

Зивтиньш: в школах не учат, а мучают

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

Министр обороны Литвы призывает НАТО сбивать российские самолёты-нарушители

Странам НАТО следует «быть серьезными» в отношении российских воздушных провокаций, заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, намекнув, что военные объекты РФ, залетающие на территорию стран альянса, следует сбивать.

«Приложение сбивает с толку!» Водитель считает незаслуженным полученный штраф

В редакцию программы "Без табу" обратился рижанин Рудольф. В конце августа он побывал в филиале Дирекции безопасности дорожного движения на ул. Баускас - нужно было оформить новое водительское удостоверение. 

За русский язык — доплатите: политики не устают работать на раскол общества

«В Латвии планируют ввести новую норму: книги, газеты и онлайн-издания на латышском языке и языках стран ЕС/ОЭСР будут облагаться сниженной ставкой PVN - 5%. Все остальные издания, в первую очередь на русском языке, - по стандартной ставке 21%, - пишет на своей странице ФБ политик, экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин. 

ЕС нацелился на российский СПГ, банки, криптовалюту и «теневой флот»

19-й пакет санкций ЕС, охватывающий энергетику и финансовые услуги, одобрен Брюсселем на фоне сильного давления Дональда Трампа, призывающего союзников полностью прекратить закупки российской нефти.

