Из Белоруссии в Польшу — через Латвию: автобусы пойдут в обход

Автобусный перевозчик "Атлас", как сообщается, запускает рейсы Минск - Варшава и Гродно - Варшава. Их маршруты проходят через Латвию и Литву.

О Литве в тексте поста почему-то не говорится - это побудило одного из комментаторов задать вопрос, оставшийся без ответа: "А у Латвии общая граница с Польшей?"

Автор поста предупреждает о необходимости электронной регистрации для пересечения территории Латвии транзитом:

"При поездке через Латвию пассажирам необходимо заполнить (не позднее чем за 48 часов до поездки) анкету на сайте https://eta.gov.lv/en/ и дождаться электронного письма с подтверждением или отказом во въезде".