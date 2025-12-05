Инциденты произошли почти три недели назад: на одном из участков магистрали зафиксировали несколько взрывов. В рамках расследования установлены личности предполагаемых фигурантов — 41-летнего Евгения Иванова, родившегося в Эстонии, и 39-летнего Александра Кононова из Донецка. Оба разыскиваются по обвинениям в шпионаже и организации теракта.

По данным следствия, мужчины могли заложить взрывные устройства на участке дороги примерно в 100 километрах к юго-востоку от Варшавы, а затем скрыться в Белоруссии. Подозрения о возможной причастности российских спецслужб возникли у польских властей почти сразу, поскольку эта железнодорожная линия используется для транспортировки военных и гуманитарных грузов в Украину.

Прокуратура распространила фотографии разыскиваемых, а окружной суд в Варшаве удовлетворил ходатайство о выдаче европейского ордера на их арест.

Премьер-министр Польши Дональд Туск вскоре после происшествия назвал случившееся «самой серьёзной угрозой для страны со времени начала полномасштабного вторжения России в Украину». После диверсии меры безопасности на ряде участков железной дороги были усилены, часть из них взяла под охрану армия.