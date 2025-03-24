Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 24. Марта Завтра: Izidors, Kazimirs
Доступность

IT-рынок стремительно меняется: молодых программистов быстро заменяет Искусственный интеллект

© Lsm.lv 24 марта, 2025 18:56

Новости Латвии 0 комментариев

IT-рынок стремительно меняется, и пока одни используют ИИ как инструмент, другие остаются без работы. Чем это грозит разработчикам и стоит ли бояться тотальной автоматизации? В теме разбиралась программа LSM+ «Новый день».

Программист, основатель компании по разработке игр kindex Андрей Пилипенко с помощью искусственного интеллекта за пять минут создал сайт для организации тараканьих бегов. И справился с задачей быстрее, чем раньше смогла бы целая команда специалистов.

«Раньше мне надо было бы взять дизайнера, он бы дизайнил пару дней. Потом верстальщика, он бы заверстал, потом Devops который бы закинул сайт на продакшн. Сейчас я закинул документацию, две минуты — и ИИ в реальном времени мне написал сайт. Потом я говорю — здесь неправильно, поправь. Добавь русский язык, и он мне добавил язык за 2 минуты. Потом мобильную верстку подправил. Все очень просто, я сам в шоке», — рассказал Андрей Пилипенко.

Это революция в мире IT: искусственный интеллект пишет код быстрее и дешевле людей.
Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодеи, разработчик программы искусственного интеллекта, уверен – через несколько месяцев 90% программирования будет выполняться машинами. А через год — все 100%.

Но так ли безупречен этот код? Опытные разработчики говорят – ИИ все еще делает ошибки, и без человека ему не обойтись.
«В руках какого-то эксперта синьор-программиста, ИИ выступает инструментом, потому что он знает все нюансы, документацию всю прочитал, но он ошибается. Я вот тоже в своей работе использую ИИ для написания кода и даже на каких-то кусках кода он где-то кавычку не так поставит, где-то скобочки. Человек должен понимать, как это используется и для каких целей. Потому что ИИ не умеет ставить цели. Все равно ему нужен разработчик», — отметил Андрей Пилипенко.

А вот молодым специалистам в IT будет сложнее – рутинный код теперь пишут машины. Джуниор-программисты в Латвии уже сталкиваются с трудностями поиска работы.  

«Есть в этом большая проблема особенно для джуниор-программистов. Это программисты низкой квалификации. Они в большинстве своем останутся без работы. (…) Их сейчас очень много в последние годы их очень активно набирали прямо из других сфер, переобучали. Особенно во время ковида. Этих людей сейчас сокращают, и они не могут найти работу», — пояснил Андрей Пилипенко.

Еще одна проблема – уникальность кода.

«На многих предприятиях стала появляется такая практика, если программа пишется с помощью ИИ, то клиент берет ответственность что он информирован о том, что есть большие риски плагиата. И программный код не будет уникальным», — отметил Алексей Юренокс, ассоциированный профессор факультета информационных технологий и энергетики РТУ.

Сокращения грозят не только программистам. Автоматизированное тестирование уже заменило ручной труд в игровой индустрии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Для привычного нам Запада это будет как падение Римской империи: «Неаткарига» про Трампа — всадника Апокалипсиса

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

«Мир переживает серьезные, можно даже сказать фундаментальные перемены. И хотя обычно такие перемены воспринимаются как начало чего-то нового и лучшего, на этот раз они могут иметь настолько серьезные последствия, что об этом страшно даже подумать. Они могут быть даже сравнимы с крахом Древнего Рима в V веке нашей эры, - пишет Бен Латковскис в «Неаткариге».

«Мир переживает серьезные, можно даже сказать фундаментальные перемены. И хотя обычно такие перемены воспринимаются как начало чего-то нового и лучшего, на этот раз они могут иметь настолько серьезные последствия, что об этом страшно даже подумать. Они могут быть даже сравнимы с крахом Древнего Рима в V веке нашей эры, - пишет Бен Латковскис в «Неаткариге».

Читать
Загрузка

Трамп: обсуждаем с Киевом управление украинскими АЭС и возможные линии разграничения

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

США обсуждают с Украиной возможность для американских компаний управлять украинскими электростанциями, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с кабинетом министров.

США обсуждают с Украиной возможность для американских компаний управлять украинскими электростанциями, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с кабинетом министров.

Читать

Зеленский обвинил Трампа во лжи, в Верховной раде требуют отстранить Стива Уиткоффа после его интервью Карлсону

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Некоторые представители администрации США верят дезинформации российских властей о войне РФ против Украины, заявил президент обороняющейся страны Владимир Зеленский. Американские чиновники начали верить президенту РФ Владимиру Путину, даже когда разведслужбы США опровергают поступающие из Москвы утверждения, отметил он в  интервью изданию Time, опубликованном в понедельник, 24 марта.

Некоторые представители администрации США верят дезинформации российских властей о войне РФ против Украины, заявил президент обороняющейся страны Владимир Зеленский. Американские чиновники начали верить президенту РФ Владимиру Путину, даже когда разведслужбы США опровергают поступающие из Москвы утверждения, отметил он в  интервью изданию Time, опубликованном в понедельник, 24 марта.

Читать

Дети не рождаются в таблицах Excel: Мать двоих детей о демографической яме в Латвии

Новости Латвии 19:20

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы демографическая ситуация действительно улучшилась, политикам нужно смотреть дальше таблиц с пособиями и сосредоточиться на создании среды, в которой людям хочется и безопасно растить детей. Как отмечает мать двоих детей и консультант по связям с общественностью Марика Удре, демографическую ситуацию в Латвии следует рассматривать в тесной связи с развитием сообществ и общественными представлениями о семейной модели.

Чтобы демографическая ситуация действительно улучшилась, политикам нужно смотреть дальше таблиц с пособиями и сосредоточиться на создании среды, в которой людям хочется и безопасно растить детей. Как отмечает мать двоих детей и консультант по связям с общественностью Марика Удре, демографическую ситуацию в Латвии следует рассматривать в тесной связи с развитием сообществ и общественными представлениями о семейной модели.

Читать

Ограничения азартных игр: комитет Рижской думы утвердил список мест, где они будут запрещены

Новости Латвии 18:46

Новости Латвии 0 комментариев

Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции утвердил проект обязательных правил "Об ограничении организации азартных игр на административной территории Рижского самоуправления". В настоящее время в Риге насчитывается 76 игорных заведений. После вступления в силу правил каждое заведение будет оценено на предмет соответствия новым требованиям, и по каждому игорному заведению будет принято решение.

Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции утвердил проект обязательных правил "Об ограничении организации азартных игр на административной территории Рижского самоуправления". В настоящее время в Риге насчитывается 76 игорных заведений. После вступления в силу правил каждое заведение будет оценено на предмет соответствия новым требованиям, и по каждому игорному заведению будет принято решение.

Читать

За восхваление военных преступлений: Крейле осуждена на год тюрьмы

ЧП и криминал 18:46

ЧП и криминал 0 комментариев

Департамент уголовных дел Сената Верховного суда отказался начать кассацию по делу о восхвалении военных преступлений. Во время пикета возле посольства РФ в поддержку Украины Елена Крейле подняла плакат «Россия, я с тобой!», и ее приговор — лишение свободы на срок один год — вступил в силу, сообщает в пресс-релизе отдел коммуникации суда.

Департамент уголовных дел Сената Верховного суда отказался начать кассацию по делу о восхвалении военных преступлений. Во время пикета возле посольства РФ в поддержку Украины Елена Крейле подняла плакат «Россия, я с тобой!», и ее приговор — лишение свободы на срок один год — вступил в силу, сообщает в пресс-релизе отдел коммуникации суда.

Читать