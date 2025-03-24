IT-рынок стремительно меняется: молодых программистов быстро заменяет Искусственный интеллект

Программист, основатель компании по разработке игр kindex Андрей Пилипенко с помощью искусственного интеллекта за пять минут создал сайт для организации тараканьих бегов. И справился с задачей быстрее, чем раньше смогла бы целая команда специалистов.

«Раньше мне надо было бы взять дизайнера, он бы дизайнил пару дней. Потом верстальщика, он бы заверстал, потом Devops который бы закинул сайт на продакшн. Сейчас я закинул документацию, две минуты — и ИИ в реальном времени мне написал сайт. Потом я говорю — здесь неправильно, поправь. Добавь русский язык, и он мне добавил язык за 2 минуты. Потом мобильную верстку подправил. Все очень просто, я сам в шоке», — рассказал Андрей Пилипенко.

Это революция в мире IT: искусственный интеллект пишет код быстрее и дешевле людей.

Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодеи, разработчик программы искусственного интеллекта, уверен – через несколько месяцев 90% программирования будет выполняться машинами. А через год — все 100%.

Но так ли безупречен этот код? Опытные разработчики говорят – ИИ все еще делает ошибки, и без человека ему не обойтись.

«В руках какого-то эксперта синьор-программиста, ИИ выступает инструментом, потому что он знает все нюансы, документацию всю прочитал, но он ошибается. Я вот тоже в своей работе использую ИИ для написания кода и даже на каких-то кусках кода он где-то кавычку не так поставит, где-то скобочки. Человек должен понимать, как это используется и для каких целей. Потому что ИИ не умеет ставить цели. Все равно ему нужен разработчик», — отметил Андрей Пилипенко.

А вот молодым специалистам в IT будет сложнее – рутинный код теперь пишут машины. Джуниор-программисты в Латвии уже сталкиваются с трудностями поиска работы.

«Есть в этом большая проблема особенно для джуниор-программистов. Это программисты низкой квалификации. Они в большинстве своем останутся без работы. (…) Их сейчас очень много в последние годы их очень активно набирали прямо из других сфер, переобучали. Особенно во время ковида. Этих людей сейчас сокращают, и они не могут найти работу», — пояснил Андрей Пилипенко.

Еще одна проблема – уникальность кода.

«На многих предприятиях стала появляется такая практика, если программа пишется с помощью ИИ, то клиент берет ответственность что он информирован о том, что есть большие риски плагиата. И программный код не будет уникальным», — отметил Алексей Юренокс, ассоциированный профессор факультета информационных технологий и энергетики РТУ.

Сокращения грозят не только программистам. Автоматизированное тестирование уже заменило ручной труд в игровой индустрии.