Исследование: компьютерные навыки латвийских школьников высоко оценили на международном уровне

Количество набранных латвийскими школьниками баллов выше общего среднего показателя в 483 балла. Статистически значительно выше результаты у школьников Южной Кореи, Чехии и Дании.

Средние достижения латвийских школьников не отличаются от средних результатов школьников Тайваня, Бельгии, Португалии, Финляндии, Австрии, Венгрии, Швеции, Норвегии и Германии.

Достижения латвийских девочек в компьютерных навыках на 22 балла выше, чем достижения мальчиков, а в тесте алгоритмического мышления достижения девочек и мальчиков одинаковы.

Средний результат латвийских восьмиклассниц - 520 баллов - стал третьим среди европейских стран после Чехии и Дании.

Сравнение среднего показателя по школам показало, что наиболее высокие результаты продемонстрировали рижские школы: из восьми школ с достижениями в 600 и более баллов в модуле алгоритмического мышления пять являются рижскими. При этом в Риге есть и школы с очень низкими достижениями учащихся.

Более чем на 120 пунктов отличается средний результат учащихся в модуле алгоритмического мышления в рижских гимназиях и школах другого типа - средних и основных школах. Это указывает на выдающееся качество образования в рижских государственных гимназиях. В то же время исследователей беспокоит очень низкий средний показатель в других рижских школах.

Похожая ситуация наблюдалась и в других городах Латвии, однако там различия не столь резкие, поскольку средние достижения в государственных гимназиях в других местах не так высоки, как в Риге. Исследователи призывают Рижское самоуправление провести серьезный анализ доступных школам ресурсов - как материальных, так и в способности привлекать хороших учителей.

Европейский союз определил в качестве цели добиться к 2030 году того, чтобы доля восьмиклассников с недостаточными компьютерными навыками не превышала 15%. В Латвии 37% школьников имеют низкий уровень компьютерных навыков, как в Финляндии и Венгрии.

Из стран ЕС наибольшая доля школьников с недостаточными компьютерными навыками приходится на Румынию - 74% восьмиклассников. А меньше всего таких школьников в Чехии - 28%.

В исследовании, которое состоялось весной 2023 года, приняли участие примерно 2700 учеников восьмых классов Латвии. Латвия в исследовании участвовала впервые.

Школьники подтвердили свои навыки, знания и компетенции в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также продемонстрировали алгоритмическое мышление в ходе выполнения практических заданий. На вопросы также было предложено ответить учителям, школьным координаторам ИКТ и директорам школ.

Комментируя первые результаты исследования, и.о. госсекретаря Министерства образования и науки (МОН) Инита Юхневича указала на ряд мер, реализованных для обеспечения инфраструктуры. Например, реализован проект по обеспечению компьютерами детей из малообеспеченных семей. До мая следующего года также планируется обеспечить компьютерами всех педагогов общего образования и учащихся профессионального образования.

Кроме того, запущен проект по формированию единой системы профессиональной поддержки педагогов. Необходимы меры по повышению доступности интернета во всех муниципалитетах.

"Все начатые мероприятия обеспечат улучшение компьютерных навыков в том числе у тех школьников, у которых они ниже, в этом мы уверены", - отметила Юхневича.