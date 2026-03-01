Искусственный снег спасёт Олимпийские игры, но погубит природу

Могут ли зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине стать последними, проведенными на натуральном снегу? В целом, мероприятие чаще называют успешным, но Олимпиада также вызвала критику из-за использования искусственного снега: организаторы использовали около 1,6 млн кубических метров. Это эквивалентно примерно 640 бассейнам олимпийского размера.

Нравится нам это или нет, но повышение зимних температур может сделать искусственный снег обязательным условием будущих зимних игр — по крайней мере, в Альпах.

Искусственный снег поддерживает индустрию зимних видов спорта

По прогнозам, к концу века количество снега на территории горного массива, охватывающего восемь стран, сократится на 25-45%.

Это следует из совместного исследования Королевского колледжа, Оксфордского университета и Университета Тренто под названием "Снег должен продолжаться: теоретизирование проблемы климатических инноваций в отраслях с истекающим сроком эксплуатации".



Согласно прогнозам, в период с 2025 по 2032 год эта отрасль будет расти на 4,4% в год. Однако исследователи предупреждают, что к 2050 году горнолыжные курорты, расположенные ниже 1200 метров, возможно, будут вынуждены переживать бесснежные зимы. Согласно исследованию, около 90% итальянских горнолыжных курортов уже используют искусственный снег, по сравнению с 70% в Австрии и 54% в Швейцарии.

"Техническое оснежение, которое раньше рассматривалось как временное решение, теперь стало структурной необходимостью, позволяющей курортам продолжать работать даже в малоснежные годы. Повсеместное внедрение системы оснежения отражает растущий консенсус в отношении того, что только естественный снегопад не может обеспечить устойчивость снежного туризма", — говорится в исследовании.



Одним из немногих исключений в Италии являются горнолыжные курорты, расположенные вблизи самых высоких ледников. Например, Мармолада, расположенная на высоте 3 343 метра, которая, тем не менее, по прогнозам, может исчезнуть к 2040 году.

Каковы финансовые, энергетические и экологические затраты на искусственный снег?

Использование искусственного снега может спасти зимние праздники, но для окружающей среды это проблема, говорят ученые. Снеговым пушкам требуется огромное количество воды, чтобы засыпать склоны.

Для покрытия одного гектара (или 0,01 км²) 30-сантиметровым слоем искусственного снега требуется около 1 000 кубометров воды — примерно 20 бассейнов на заднем дворе.

Воду качают из близлежащих рек и озер, истощая местные ресурсы, или берут из искусственных бассейнов, что не менее вредно, поскольку требует значительных земельных работ.

К 2023 году только в Италии индустрия создала 142 таких бассейна площадью более миллиона квадратных метров.

Кроме того, искусственный снег плотнее и тверже. Он медленнее тает, что приводит к уплотнению почвы и задержке роста растений.

Снежные пушки распыляют снег в зоне финиша нового четырехкилометрового горнолыжного склона "Гран Бекка" в Червинии, Италия AP/Maxime Schmid

"Отсрочка решения локальной проблемы при ее глобальном обострении"



Углеродный след тоже значителен: например, в Италии "выбросы, связанные с электричеством, только при производстве снега составляют 24 тыс. тонн CO₂ и, по прогнозам, возрастут на 24% и 30% при потеплении на +2°C и +4°C, соответственно", говорится в исследовании Королевского колледжа, Оксфорда и Тренто.

В конечном счете, не стоит забывать и о стоимости, которая составляет от 3,50 до 5 евро за кубический метр.

"Искусственное оснежение является примером противоречия между краткосрочной экономической устойчивостью и долгосрочной экологической устойчивостью, — говорит один из авторов исследования Джулиана Рейнеке. — Для менеджеров курортов производство снега — вопрос выживания. Это рациональная и необходимая адаптация к климатическим рискам. Однако снеготаяние вызывает долгосрочные проблемы устойчивости: оно требует больших затрат воды и энергии, а также инфраструктуры".

"По мере повышения температуры необходимо производить больше снега, пока даже этого может оказаться недостаточно для обеспечения снежного покрова в течение всего сезона. Курорты заинтересованы в том, чтобы отдавать предпочтение непрерывности работы и краткосрочной устойчивости. Общества, напротив, вынуждены беспокоиться о долгосрочной декарбонизации и экологических ограничениях. Когда технологии адаптации являются энерго- и ресурсоемкими, они могут решить или отсрочить одну проблему на местном уровне, но при этом усилить ее в глобальном масштабе. Именно этот парадокс мы и пытаемся подчеркнуть", — отметила Джулиана Рейнеке.