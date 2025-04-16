Первый случай был зафиксирован в прошлый четверг, 10 апреля, на запах пожаловались работники из Рижской первой дистанционной школы. Press.lv ранее уже писал о том, что к расследованию тогда была подключена и рота по защите от оружия массового поражения Национальных вооруженных сил (НВС).

Шесть часов поисков результата не дали. Но образцы воды были отправлены в лабораторию.

14 апреля был получен вызов на предприятие с улицы Крустпилс. Один из работников предприятия из-за запаха почувствовал себя плохо. Всех работников эвакуировали, на место прибыли все спецслужбы, включая армию.

Обнаружить источник запаха снова не удалось. В “Rīgas ūdens” заявили, что по их мнению – это два отдельных случая.

"Мы уже можем сказать, что это, скорее всего, два отдельных случая, хотя вещества, по крайней мере по запаху, очень похожи, если не сказать одинаковы. На данный момент трудно сказать что-либо об источнике запаха, поскольку запахи выходят через все каналы. На данный момент есть подозрение, что это могут быть несанкционированные сбросы из децентрализованных канализационных систем", - сказал представитель Rīgas ūdens” Сандрис Ванзович, пояснив, что в районе распространения запаха нет промышленных предприятий, которые могли бы вызвать что-то большее, чем повышенное содержание жира в сточных водах.

"Вчера мы получили анализ первого случая из специализированной лаборатории Bior. К сожалению, результаты не выявили никаких отклонений. Значит, это органические соединения, которые очень плохо пахнут, но быстро исчезают", - говорит Ванзович.

А во вторник, 15 апреля, во второй половине дня руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Рижской думы сообщил, что преступник найден.

"Только что был арестован тот, кто осуществлял нелегальный сброс в канализацию, или, скорее, предприятие, предоставляющее услуги канализации. Этот коммерсант также, скорее всего, виноват в утечке, обнаруженной на прошлой неделе, а также в том, что вчера химикат вылился на закрытую территорию, в необслуживаемую ливневую канализацию", - рассказал Гинтс Рейнсонс, начальник Управления гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы.

В понедельник, 14 апреля, ситуация была серьезной. В сточных водах были обнаружены несколько химикатов в высокой концентрации, поскольку их сливали в колодец в больших количествах. Предполагается, что одним из них был сероводород, а другим — вещество, содержащее ацетон. В настоящее время опасности для жителей нет.

Вся информация передана в Государственную полицию, а также в Государственную службу среды.