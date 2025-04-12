Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Рота НВС по защите от оружия массового поражения проверяет канализацию: обнаружен запах неизвестного вещества (3)

Редакция PRESS 12 апреля, 2025 09:27

Новости Латвии 3 комментариев

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), в настоящее время ответственные службы работают над установлением источника запаха неизвестного вещества в канализационных колодцах Риги.

В четверг днем ​​в Риге на участке от улицы Зилупес до улицы Дзиркалю в канализационных колодцах на улице был констатирован запах неизвестного происхождения.

Спасатели в сотрудничестве с другими службами и представителями Рижской комиссии гражданской обороны искали причину запаха на указанной территории. Также была вызвана рота по защите от оружия массового поражения Национальных вооруженных сил (НВС) для взятия образцов вещества и передачи их на лабораторное исследование, а также для проведения анализа воздуха.

В заключении ГПСС указано, что концентрация вещества, представляющая опасность для здоровья человека, не обнаружена, в связи с чем принято решение об отсутствии необходимости в дополнительных действиях на месте происшествия, а интенсивность запаха не увеличилась.

Для координации работ на месте происшествия был создан оперативный штаб. Как сообщает ГПСС, работы на месте происшествия завершились незадолго до полуночи.

Образцы были доставлены в SIA «Rīgas ūdens». Возможно, к концу сегодняшнего дня мы сможем ожидать информации о том, какие именно вещества попали в канализацию.

Как подчеркнул руководитель «Rīgas ūdens» Сандрис Ванзович, компания относится к данному инциденту очень серьезно, поскольку подобные случаи могут принести значительные убытки, поэтому ситуация будет тщательно расследована для определения происхождения опасных веществ.

В настоящее время рассматриваются две версии произошедшего: либо произошло несанкционированное подключение к канализационной сети, либо на предприятии произошла технологическая авария, в результате которой опасные вещества попали в канализационную сеть.

Представитель компании призвал жителей сообщать в «Rīgas ūdens», если они увидят, что к канализационным сетям подключаются автомобили, не имеющие символики компании. Подобные случаи могут иметь опасные последствия.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3) 15 реакций
Комментарии (3) 15 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков (3)

Важно 20:50

Важно 3 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу (3)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 3 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post (3)

Важно 20:40

Важно 3 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (3)

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 3 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения (3)

Важно 20:18

Важно 3 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева (3)

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 3 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО) (3)

Важно 20:09

Важно 3 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать