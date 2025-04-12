В четверг днем ​​в Риге на участке от улицы Зилупес до улицы Дзиркалю в канализационных колодцах на улице был констатирован запах неизвестного происхождения.

Спасатели в сотрудничестве с другими службами и представителями Рижской комиссии гражданской обороны искали причину запаха на указанной территории. Также была вызвана рота по защите от оружия массового поражения Национальных вооруженных сил (НВС) для взятия образцов вещества и передачи их на лабораторное исследование, а также для проведения анализа воздуха.

В заключении ГПСС указано, что концентрация вещества, представляющая опасность для здоровья человека, не обнаружена, в связи с чем принято решение об отсутствии необходимости в дополнительных действиях на месте происшествия, а интенсивность запаха не увеличилась.

Для координации работ на месте происшествия был создан оперативный штаб. Как сообщает ГПСС, работы на месте происшествия завершились незадолго до полуночи.

Образцы были доставлены в SIA «Rīgas ūdens». Возможно, к концу сегодняшнего дня мы сможем ожидать информации о том, какие именно вещества попали в канализацию.

Как подчеркнул руководитель «Rīgas ūdens» Сандрис Ванзович, компания относится к данному инциденту очень серьезно, поскольку подобные случаи могут принести значительные убытки, поэтому ситуация будет тщательно расследована для определения происхождения опасных веществ.

В настоящее время рассматриваются две версии произошедшего: либо произошло несанкционированное подключение к канализационной сети, либо на предприятии произошла технологическая авария, в результате которой опасные вещества попали в канализационную сеть.

Представитель компании призвал жителей сообщать в «Rīgas ūdens», если они увидят, что к канализационным сетям подключаются автомобили, не имеющие символики компании. Подобные случаи могут иметь опасные последствия.