Руководителю центра обещают зарплату в размере 4 200 евро в месяц, социальные гарантии, медицинскую страховку и систему поощрительных бонусов в зависимости от результатов работы.

Конкурс на должность директора был объявлен в связи с тем, что нынешний руководитель Марис Балтиньш 29 сентября покинет свой пост и уйдет на пенсию. Г-н Балтиньш был назначен директором ЦГЯ 30 сентября 2009 года.

В первом туре комиссия оценивала представленные документы и соответствие претендентов минимальным требованиям. Во втором туре конкурса претенденты объяснят свою мотивацию на должность, ответят на вопросы комиссии и представят свое видение улучшения мониторинга, продвижения и популяризации использования национального языка с учетом возможностей цифровых решений.

В третьем туре отбора будут проверены управленческие компетенции кандидатов, такие как стратегическое видение, принятие решений и подотчетность, мотивация и развитие персонала, управление изменениями и ориентация на результат.

По окончании конкурса кандидаты, занявшие самые высокие места, будут рекомендованы министру юстиции для назначения.