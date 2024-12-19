Иронично: пока Абу Мери рассказывает о нехватке денег на медицину, за его спиной люди скидываются на лечение. ВИДЕО

В студию Dod pieci регулярно приходят гости - политики, экономисты, спортсмены и деятели культуры. На огонек в четверг зашёл и министр здравоохранения Абу Мери. Иронично, что в этом году все деньги от благотворительной акции пойдут в помощь людям, которые не могут оплатить свое лечение.

Šis ir tik simboliski. Veselības ministrs Dod pieci studijā runā par naudas trūkumu medicīnā, tikmēr turpat blakus seniori un bērni ber ziedojumu kastē savu artavu līdzcilvēku atbalstam. pic.twitter.com/Z7PTFmIWzQ — Arnis Krauze (@arniskrauze) December 19, 2024

"Это тек символично. Министр Здравоохранения в студии Dod pieci говорит о нехватке денег на медицину, и в это время рядом пожилые люди и дети кладут пожертвования в коробку, чтобы поддержать жителей своей страны", - написали люди в Твиттере/X. И опубликовали занятное видео.

"Примечательно, что при Абу Мери очереди на обследования достигают новых рекордов, что, конечно, выгодно для платного/частного медицинского сектора, выходцем из которого является и Абу Мери. Однако эти очереди обходят избранные, поскольку кому-то бюджет дает платиновые полисы, а кому-то - ничего. Разрыв растет", - отмечают в комментариях.

"Это просто страшно! И не в @Jekaba11, не в @Brivibas36, не в Министерстве сообщения получившем жирные на жирные RBR, EDzL 20K, не призвали ВСЕХ этих переплачиваемых лицемеров пожертвовать хотя бы 1 месячную зарплату на это мероприятие. Люди будут жертвовать, а эти будут продолжать эгоистично опустошать бюджет своими зарплатами, бонусами, привилегиями", - понимают люди.