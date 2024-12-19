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Иронично: пока Абу Мери рассказывает о нехватке денег на медицину, за его спиной люди скидываются на лечение. ВИДЕО

Редакция PRESS 19 декабря, 2024 20:27

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В прошлую субботу на Домской площади в Риге вновь открылась диджейская будка благотворительного марафона Dod pieci от Latvijas Radio 5. Суть акции - обмен пожертвований, начиная с 5 евро, на свою любимую песню.

В студию Dod pieci регулярно приходят гости - политики, экономисты, спортсмены и деятели культуры. На огонек в четверг зашёл и министр здравоохранения Абу Мери. Иронично, что в этом году все деньги от благотворительной акции пойдут в помощь людям, которые не могут оплатить свое лечение.

"Это тек символично. Министр Здравоохранения в студии Dod pieci говорит о нехватке денег на медицину, и в это время рядом пожилые люди и дети кладут пожертвования в коробку, чтобы поддержать жителей своей страны", - написали люди в Твиттере/X. И опубликовали занятное видео.

"Примечательно, что при Абу Мери очереди на обследования достигают новых рекордов, что, конечно, выгодно для платного/частного медицинского сектора, выходцем из которого является и Абу Мери. Однако эти очереди обходят избранные, поскольку кому-то бюджет дает платиновые полисы, а кому-то - ничего. Разрыв растет", - отмечают в комментариях.

"Это просто страшно! И не в @Jekaba11, не в @Brivibas36, не в Министерстве сообщения  получившем жирные на жирные RBR, EDzL 20K,  не призвали ВСЕХ этих переплачиваемых лицемеров пожертвовать хотя бы 1 месячную зарплату на это мероприятие. Люди будут жертвовать, а эти будут продолжать эгоистично опустошать бюджет своими зарплатами, бонусами, привилегиями", - понимают люди.

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