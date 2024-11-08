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Инфляция — это овощ. Свежие овощи стали двигателем роста цен в Латвии

© LETA 8 ноября, 2024 15:21

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Потребительские цены в октябре этого года выросли в Латвии по сравнению с сентябрем на 0,2%, а годовая инфляция составила 2%, тогда как месяцем ранее - 1,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев вырос в октябре на 0,9% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

Больше всего на изменения уровня цен в октябре повлияли цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+0,4 процентного пункта), на товары и услуги, связанные с транспортом (+0,2 процентного пункта), на различные товары и услуги (-0,2 процентного пункта) и товары и услуги, связанные с жильем (-0,1 процентного пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 1,6%.

Больше всего на повышение среднего уровня цен за месяц повлияли цены на свежие овощи (+12%). Хлеб подорожал на 2,5%, свежие фрукты - на 2,4%, сливочное масло - на 6,4%, шоколад - на 3,4%, молоко - на 2,1%, мороженое - на 2,4%. Также подорожали молочные продукты - на 1,2%, мясо птицы - на 2,1%, свежая и охлаждённая рыба - на 8,5%, мясные изделия - на 2,1% и кофе - на 1%. Снизились цены на картофель (-7,4%), сахар (-5,9%) и яйца (-1,9%).

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 0,8%, в том числе обувь подешевела на 2,1%, а одежда - на 0,5%.

В группе товаров и услуг для дома цены за месяц снизились на 0,4%, при этом самый значительный спад был в теплоснабжении - на 2,1%.

Товары и услуги, связанные с транспортом, подорожали за месяц на 1,4%, в основном за счет роста цен на топливо на 2,2%, в том числе дизельное топливо подорожало на 2,6%, бензин - на 1,8%, автогаз - на 1,6%.

Наибольшее влияние на средний уровень потребительских цен в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+1,4 процентного пункта), алкогольные напитки и табак (+0,6 процентного пункта), товары и услуги для отдыха и культуры (+0,4 процентного пункта), товары и услуги, связанные с транспортом (-0,6 процентного пункта) и товары и услуги, связанные с домашним хозяйством (-0,6 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 5,5%.

Больше всего за год в этой группе товаров подорожали свежие овощи (+24%) и свежие фрукты (+10,3%). Дороже стали шоколад (+18,2%), молоко (+10,2%), мясо птицы (+6,8%), сливочное масло (+18,1%), копченое мясо (+3,3%), хлеб (+2,9%), молочные продукты (+5,1%), оливковое масло (+25,8%), фруктовые и овощные соки (+14,3%).

Также выросли цены на кофе (+4,2%), кондитерские изделия (+4,1%), сыр и творог (+3%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+10,3%). Снизились цены на сахар (-25,6%), муку и крупы (-8,5%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 7,9%, в том числе табачные изделия подорожали на 13,1%, а алкогольные напитки - на 5,1%.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 3,3%. Наиболее значительно за год снизились цены на теплоснабжение (-11,5%) и электроэнергию (-6,3%). Дешевле стали природный газ (-7,6%) и твердое топливо (-2,8%). В то же время выросли цены на услуги управления жильем (+6,4%), вывоз мусора (+16,9%), квартплата (+5,6%), водоснабжение (+4%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+5,1%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 5,3%.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, снизились за год на 4,4%, что обусловлено падением цен на топливо на 11,4%. Дизельное топливо подешевело на 13,5%, бензин - на 11,3%, а цена на автогаз выросла на 10,1%.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 5,8%.

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