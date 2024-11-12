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Имя? В Латвии заблокирован доступ к еще одному российскому пропагандистскому сайту

© LETA 12 ноября, 2024 09:27

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Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) принял решение запретить доступ к еще одному сайту, распространяющему российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas Vēstnesis".

NEPLP провел проверку сайта natoexercisions.info, оценив аудио-, аудиовизуальный и письменный контент на нем.

Совет также получил письмо от другого компетентного государственного административного учреждения о том, что контент, распространяемый на конкретном сайте, является частью российских пропагандистских и дезинформационных кампаний, направленных на дискредитацию западных стран и их организаций, клевету и принижение Латвии, оправдание военной агрессии России и ее преступлений в Украине, а также позитивное освещение России и стран-союзников.

При проверке указанного сайта было установлено, что он распространяет искаженную и ложную информацию о событиях в мире, в том числе о войне в Украине, оправдывая вторжение России в Украину и присоединение частей Украины к России, негативный нарратив в адрес Запада, особенно против США и НАТО, при этом позитивно освещается деятельность России и ее стран-союзников - Белоруссии, Китая, Северной Кореи, а также публикуемая информация, направленная против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

"Подобная информация в информационном пространстве Латвии может создать ложное впечатление о событиях в мире, негативно повлиять на сосуществование различных групп в обществе и создать угрозу безопасности латвийского государства", - говорится в решении NEPLP.

На сайте natoexercisions.info, помимо прочего, война в Украине называется специальной военной операцией. На сайте есть разделы «Военно-политические новости», «Военные технологии», «Обучение» и «Аналитика». В разделе «Военно-политические новости» есть отдельный подраздел «Украина».

Информацию, опубликованную на сайте, можно прочитать на 15 разных языках, в том числе на латышском.

На сайте, например, была опубликована статья о том, что «Канада скрывает тот факт, что она отправляет своих солдат для участия в боевых действиях в Украине, маскируя их смерть под участие в военных миссиях в Латвии», а также статью, в которой утверждается, что целью НАТО является «уничтожить украинцев».

Среди источников информации, используемых сайтом, выявлено несколько информационных ресурсов, занимающихся российской дезинформационной и пропагандистской деятельностью, таких как "sputnik.by", "ria.ru", "ukrinform.ru", "tass.ru", " eadaily.com", "topwar.ru", "news-front.info", "rusvesna.su", "russian.rt.com", "ritmeurasia.org" и "pravda.ru", которым ранее NEPLP уже запретил доступ на территории Латвии.

Совет считает, что распространение подобной информации, сознательно вводящей в заблуждение общественность относительно истинных целей России в Украине и настраивающей общественность против украинского государства и народа, негативно влияет на мирное сосуществование различных групп в обществе, в том числе в Латвии, и создает риски для различных провокаций, которые представляют значительную угрозу национальной безопасности и общественному порядку Латвии.

Учитывая вышеизложенное, NEPLP принял решение ограничить доступ в Латвии к  веб-сайту "natoexercisions.info", запретив доступ к доменному имени или адресу интернет-протокола этого веб-сайта, а также ограничить доступ к дублирующим зеркальным страницам указанного сайта.

Как сообщалось, NEPLP и раньше принимал аналогичные решения по ограничению доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.
 

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