Импорт урана из России в Германию вырос на 70 процентов

Поставщиками урана выступили две дочерние компании российской госкорпорации "Росатом". Материал, предназначенный для эксплуатации атомных электростанций, был доставлен на завод компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) по выпуску тепловыделяющих сборок в Лингене. Эта фирма является "дочкой" французского производителя оборудования для АЭС Framatome. Сама Германия отказалась от атомной энергии.

Поставки урана из РФ до сих пор не попали под санкции Евросоюза в отношении Москвы, введенные после вторжения российской армии в Украину. В настоящее время ЕС "не накладывает на Россию эмбарго на импорт или экспорт ядерного топлива для мирного использования", пояснило федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты потребителей, подтвердив поставки.