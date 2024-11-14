Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 14. Ноября Завтра: Fricis, Vikentijs

Имена, адреса, персональные коды: похищены личные данные латвийцев из самоуправлений

© Lsm.lv 14 ноября, 2024 14:48

Важно 0 комментариев

Из-за технического сбоя в единой информационной системе самоуправлений злоумышленникам удалось получить личные данные жителей Латвии. Госинспекция данных призывает к внимательности – похищенные данные могут быть использованы в мошеннических целях, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Несколько дней подряд злоумышленники копировали данные из единой информационной системы самоуправлений. Её деятельность обеспечивает компания ZZ Dats. Там из-за технического сбоя произошла утечка данных. Директор компании говорит – это не был взлом или кибератака.

Чтобы скопировать данные у злоумышленников было 5 дней. Что утекло — это имена, фамилии, в отдельных случаях – персональные коды, должности, адреса электронной почты и декларированные адреса жителей самоуправлений.

В компании говорят – относительно небольшая их часть. О произошедшем проинформировали и учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv. 

В Cert.lv предполагают, что люди, которые эти данные скопировали, планировали это сделать.

Узнать, украли ли именно ваши данные, по крайней мере сейчас, невозможно, потому что известен только объем утечки. Но ясно, что всем нужно быть внимательными, так как данные могут использовать мошенники.

«Люди могут использовать эти данные в мошеннических целях, чтобы получить профиль о человеке, и использовать эти данные, когда ему звонят и что-то предлагают. Или пишут какой-то имейл. Людям нужно теперь внимательнее относиться электронной почте, которую получают, возможно от имени самоуправления, когда самоуправление им что-то предлагает. Либо им звонят и тоже представляются самоуправлением – что-то предлагают, надо что-то нажать, при чем надо сделать это очень быстро, именно сейчас и так далее», — отметила директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацук.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 8 реакций
Комментарии (0) 8 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

The Times: Украина может создать простейшую атомную бомбу

Мир 15:48

Мир 0 комментариев

МИД Украины опровергает сообщение The Times о планах Киева создать атомную бомбу с использованием плутония из отработанного топлива в реакторах АЭС, пишет Deutsche Welle.

МИД Украины опровергает сообщение The Times о планах Киева создать атомную бомбу с использованием плутония из отработанного топлива в реакторах АЭС, пишет Deutsche Welle.

Читать
Загрузка

Из-под кнута и ежеминутных окриков Кирсиса: памятник Барклаю наконец перевезут в Юрмалу

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

В Риге в ночь на 31 октября в обстановке строгой секретности был демонтирован памятник полководцу Михаилу Барклаю де Толли в парке Эспланада. По условиям договора дарения власти Риги не могут уничтожить или передавать памятник, а обязаны вернуть его за свой счет бизнесмену Евгению Гомбергу, по инициативе которого он был установлен.

В Риге в ночь на 31 октября в обстановке строгой секретности был демонтирован памятник полководцу Михаилу Барклаю де Толли в парке Эспланада. По условиям договора дарения власти Риги не могут уничтожить или передавать памятник, а обязаны вернуть его за свой счет бизнесмену Евгению Гомбергу, по инициативе которого он был установлен.

Читать

«У них и так ничего нет»: омбудсмен об урезании помощи беднякам

Мнения 15:25

Мнения 0 комментариев

Экономить на беднейших слоях населения непозволительно, подчеркнул юрист Юрис Янсонс в интервью программе TV3 "900 секунд".

Экономить на беднейших слоях населения непозволительно, подчеркнул юрист Юрис Янсонс в интервью программе TV3 "900 секунд".

Читать

Неужели в Латвии самый дорогой белый хлеб в мире? Результаты сравнения цен

Важно 15:22

Важно 0 комментариев

На портале la.lv появилась новая серия исследований, на этот раз посвященная сравнению латвийских цен с мировыми. И первым объектом анализа стала стоимость белого хлеба.

На портале la.lv появилась новая серия исследований, на этот раз посвященная сравнению латвийских цен с мировыми. И первым объектом анализа стала стоимость белого хлеба.

Читать

Осторожно, лед на дорогах! В ночь на пятницу ударят морозы

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Вечером в четверг и в ночь на пятницу местами в Латвии обледенеют автомобильные дороги, наибольший риск будет в восточной части страны, прогнозируют синоптики.

Вечером в четверг и в ночь на пятницу местами в Латвии обледенеют автомобильные дороги, наибольший риск будет в восточной части страны, прогнозируют синоптики.

Читать

Если новые поезда в мороз встанут, запустим старые: в Pasažieru vilciens нашли выход

Новости Латвии 15:14

Новости Латвии 0 комментариев

Для обеспечения непрерывности пассажирских перевозок укомплектован резерв из 13 старых электропоездов, сообщил в четверг журналистам председатель правления АО "Pasažieru vilciens" (PV) Райтис Нешпорс.

Для обеспечения непрерывности пассажирских перевозок укомплектован резерв из 13 старых электропоездов, сообщил в четверг журналистам председатель правления АО "Pasažieru vilciens" (PV) Райтис Нешпорс.

Читать

Это не мы, это он сам: в Бауске инвалида поселили в аварийный дом?

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

В Бауске инвалиду выдали муниципальное жилье, в котором было бы непросто жить даже совершенно здоровому человеку, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

В Бауске инвалиду выдали муниципальное жилье, в котором было бы непросто жить даже совершенно здоровому человеку, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать