«Им пофиг!» Конноспортивная база «Клейсты» тонет в дерьме; что дальше?

В конце прошлого года в редакцию программы поступило несколько тревожных сообщений от коневодов, которые держат животных на базе "Клейсты". Это наиболее значимый в Латвии объект инфраструктуры конного спорта, он принадлежит Минобрнауки. С 2010 года его управление доверено ЛФК.

Коневоды сообщали о халатном отношении к утилизации канализационного содержимого в "Клейсты". Речь идет о местной децентрализованной системе канализации. Ее содержимое здесь хранят в баках, которые переполняются; сточные воды льются через край и попадают в окружающую среду - в канаву, соединенную с притоком Даугавы Хапака-гравис, он же Ратсупите, и дальше попадают в Даугаву.

"Это бл...ство, а не свинство! Все течет в эту канаву и утекает в Даугаву. Раз в месяц-два до этого [канализацию] вывозили. Теперь что-то произошло, нехватка денег или что, не вывозят, поэтому льется через край. Льется довольно регулярно. У конюшни нет хозяина. Федерация конного спорта занимается спортом и так далее, но конюшне нужен хозяин!" - рассказал журналистам один из коневодов.

Минобрнауки передало "Клейсты" под управление ЛФК в 2010 году. ЛФК обязалась эксплуатировать комплекс за свой счет, но все равно неоднократно получала деньги от государства. В "Клейсты" проводятся соревнования по конному спорту, здесь также держат лошадей частные лица. По данным ЛФК, наибольший доход поступает от сдачи в аренду стойл частникам; именно этот источник принес в 2023 году федерации более полмиллиона евро. Тем не менее коневоды, платящие довольно крупные суммы ЛФК, которых выслушали журналисты, называют базу запущенной.

Встреченная съемочной группой женщина, ухаживающая за лошадьми, сказала, что "здесь все очень плохо", а на вопрос, жалуется ли она руководству, ответила: "Да. Все время. Им пофиг!".

Департамент жилищ и окружающей среды Рижской думы сообщил, что о халатном отношении к утилизации содержимого канализации местная власть узнала в прошлом году, когда поступило несколько жалоб. Любая децентрализованная канализационная система, будь то небольшая будочка или большие емкости, как в "Клейсты", должна быть зарегистрирована, чтобы надзорные органы знали о ней и могли контролировать ее эксплуатацию. В департаменте журналистов информировали, что такой объект в "Клейсты" не зарегистрирован, а значит, он является нелегальным.

Департамент также информировал, что проводились проверки и выяснилось, что канализационная инфраструктура в "Клейсты" построена давно, устарела и не соответствует современным требованиям.

Начальник управления окружающей среды Департамента жилищ и окружающей среды Рижской думы Эвия Меге пояснила: "Место накопления сточных вод не эксплуатируется надлежащим образом. То, что там накапливается, не откачивается и не вывозится на очистные сооружения, а течет через край и попадает в Хапака-гравис, оттуда - в Даугаву. Это, конечно, влияет на нас, на самоуправление, потому что совсем близко находится место активного отдыха, откуда мы в сезон берем пробы воды - неоднократно результаты анализов были плохими, а это значит, что купаться там не рекомендуется".

В самоуправлении сказали, что, узнав о том, как запущено хозяйство в "Клейсты", поставили в известность хозяина базы - Минобрнауки. В департаменте обещают впредь "держать руку на пульсе" - проверять чистоту вывоза содержимого канализации и следить, чтобы "вторичный продукт" не попадал в окружающую среду.

Генеральный секретарь ЛФК Кристине Лисовска не смогла пояснить журналистам, почему канализационная система в "Клейсты" не зарегистрирована. Она заявила, что есть "желание подключиться к городской канализационной системе", при этом признала, что для этого никакие шаги не предпринимались. Лисовска не смогла и дать точной информации, как часто откачивается содержимое туалета, только сказала, что "убираем сами, вызываем большие машины".

В декабре, после того как забила тревогу и Государственная служба окружающей среды (ГСОС), баки с содержимым туалета были опустошены, сообщили в ЛФК.

Впрочем, это лишь часть "фекальной эпопеи". ГСОС заявляет, что уже несколько лет делает замечания и штрафует за хранение конского навоза, поскольку его здесь хранят таким способом, как это делать не разрешается. Причем штрафы достигают впечатляющих сумм - более 3000 евро. То бишь в "Клейсты" годами конский навоз сваливают в здоровые кучи под открытым небом. С учетом количества лошадей в "Клейсты" должна быть забетонированная емкость - бассейн, откуда осадки не могут смывать содержимое в окружающую среду, как происходит сейчас.

После указаний надзорных органов навоз ЛФК недавно убрала и заявила, что обязуется построить забетонированное хранилище.

Хотя в беседе с журналистами "Без табу" в ЛФК заявили, что вложили в развитие комплекса пару сотен тысяч евро и надеются, что будут и впредь управлять базой "Клейсты", недавно государство в лице Минобрнауки публично, в том числе в программе Nekā personīga, выразило недовольство многолетним арендатором. Как сообщалось, есть и другие безобразия, в том числе несоблюдение пунктов договора. Расходование денег исследуется под лупой. Если отчеты и запрошенный план развития будут неубедительными, договор с федерацией будет расторгнут, и управление спорткомплексом будет доверено другому арендатору, согласно информации, озвученной в публичном пространстве.