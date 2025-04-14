Им дадут зеленый свет: директор Госканцелярии ждет сокращения бюрократии уже в этом году

Не вдаваясь в подробности, Кронбергс поясняет, что первые планы по сокращению бюрократии включают в себя различные направления. Будут приняты меры в отношении подачи заявлений от народа, и в электронном, и бумажном виде.

Будут и предложения, связанные с декларациями, «чтобы впоследствии [Центральное] статистическое управление не преследовало компании с дополнительными интервью».

И предложения, касающиеся сокращения чиновников.

Всего около 100 рационализаторских идей, говорит Кронбергс.

Соответственно, правительство будет проинформировано о тех пунктах, которые могут быть реализованы быстрее, а также о тех, которые займут больше времени, то есть они могут быть реализованы только в следующем году или через год. Главное — получить зеленый свет, и он будет получен, уверен Кронбергс.

«Люди могут не увидеть результаты сразу, но рабочая группа будет осуществлять быстрые изменения, чтобы они наконец смогли их почувствовать. Это изменения, которые вступят в силу в этом году», — говорит директор Государственной канцелярии.

Отвечая на вопрос о том, как будет измеряться обещанное 25-процентное сокращение бюрократии, Кронбергс говорит, что нужно будет учитывать несколько факторов, включая деньги, потраченные на бюрократию, оптимизацию человеческих ресурсов и время, потраченное на всё это.