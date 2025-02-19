ИИ подсказывал: десятки результатов школьных олимпиад аннулированы в Латвии

Государственный центр содержания образования пришел к выводу, что указанные учащиеся могли воспользоваться помощью искусственного интеллекта. Решение еще можно обжаловать, но уже сейчас очевидно, что создателям контента образовательных олимпиад необходимо все больше задумываться о вопросах безопасности процесса.

Представитель центра Майя Бутлере-Берзиня подчеркнула, что создатели олимпиадных заданий имеют большой опыт, и в прошлом году уже были сигналы об использовании вспомогательных средств во время работы.

В настоящее время центр не раскрывает, какие именно олимпиады находятся под подозрением.

В центре подчеркивают, что на олимпиадах республиканского уровня, где задания выполняются очно в Риге, подобных случаев не наблюдалось, однако на региональных олимпиадах, которые все чаще проводятся дистанционно с помощью компьютеров, ситуация иная.

