Иева Бранте: социальный бюджет — вызов не только для Риги, но и для всей страны

В контексте социального бюджета Бранте упомянула также о нехватке мест в рижских пансионатах, куда ждут очереди 500 человек.

"Рождаемость у нас низкая, но позаботиться о наших родителях нам надо! Пенсионеры есть, и есть также пенсионеры, требующие ухода. Им нужна услуга. В таких обстоятельствах на государственном уровне нам выделена более крупная денежная сумма на оборону, а учителя, возможно, не получили столько, сколько хотели, и социальный бюджет - тоже определенно нет. Что касается бюджета [Рижского] самоуправления, то социальный бюджет - это вызов. Мы в очень трудной ситуации", - сказала Бранте.

Она пояснила, что в Риге очередь в пансионаты сокращается, но в то же время спрос на них быстро растет. По поводу того, что в очереди туда стоят 500 человек, Бранте отказалась дать оценку, много это или мало, поскольку "это живые люди".

"Это непросто цифра! Бывают ситуации, когда человек ждет и, простите, не дожидается... Социальный бюджет - это вызов, мы стараемся и делаем, сколько можем. Надо понимать, что бывают и такие услуги, которые должны покрываться из социального бюджета, но это услуги из области медицины, так как пансионат - это не медицина. Это социальная функция", - прокомментировала ситуацию Бранте.

В заключение депутат подчеркнула, что социальный бюджет - проблема для всей страны. "У нас рождаемости нет! Некому оплачивать эту услугу. Откуда нам взять эти деньги?" - задала она риторический вопрос.