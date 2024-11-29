И все они граждане Латвии: арестованы 10 сообщников телефонных мошенников

Все задержанные — граждане Латвии, некоторые из них — несовершеннолетние. Арестованные могут быть привлечены к ответственности за отмывание денег или соучастие в мошенничестве.

В полиции отмечают тревожную тенденцию: преступники все чаще ищут в виртуальной среде людей, которые были бы готовы получать посылки за определенную плату и передавать их по заданию. По сути, эти соискатели работы замешаны в совершении преступления – они получают от жертв телефонного мошенничества украденные денежные средства, а иногда и банковские карты жертвы.

В полиции сообщают, что преступники звонят жильцам и выдают себя за «Smart-ID», банки, мобильных операторов и сотрудников полиции. Жителям сообщают, что с их банковскими счетами происходят незаконные действия, поэтому они вынуждены раскрывать данные банковских счетов.

В других случаях мошенники лгут, что они из полиции и что в дорожно-транспортном происшествии участвовал родственник вызываемого жителя. Чтобы не возбуждать уголовное дело против близкого человека, мошенники требуют наличные, которые просят передать курьеру или присланному ими денежному мулу. Мошенники психологически воздействуют на жертв – они угрожают и даже плачут в трубку с целью особенно расстроить получателя звонка и создать у него убеждение, что плачущий человек – их родственник.

В ноябре этого года зарегистрировано 11 случаев, когда телефонные мошенники аналогичным образом обманули граждан на сумму 10 тысяч евро и более.

Например, 19 ноября этого года мошенник позвонил женщине в Риге и сообщил, что он "глава следственного комитета". Он рассказал, что якобы дочь вызванной женщины выбежала на дорогу при включенном красном сигнале светофора, в результате чего в ДТП пострадала еще одна женщина, управлявшая автомобилем. Во время разговора преступники сделали вид, что передают телефон дочери якобы звонившей женщины. После этого потерпевшей сказали, что для прекращения уголовного дела необходимо 40 тысяч евро. Женщина назвала свой адрес, после чего сообщник преступников несколько раз ходил к потерпевшей за наличными, получив от нее в общей сложности 23 500 евро.

Так, 11 ноября жительница Лиепаи обратилась в полицию с жалобой на то, что в период с 4 по 8 ноября с ней по телефону связались несколько человек, утверждая, что они являются сотрудниками различных учреждений, в результате чего они украли у нее 21700 евро.

На следующий день поступила жалоба от жителя города Калнциемс Елгавского района Калнциемской волости, который сообщил о мошенничестве на сумму 20 000 евро. На этот раз преступники выдавали себя за сотрудников «Теле 2» и «SEB Banka». Потерпевший отдал свою банковскую карту курьеру, посланному мошенниками.

В последнее время мошенники в виртуальной среде, например на коммуникационной платформе «Телеграм», все чаще обращаются к соискателям работы, предлагая им работу, связанную с получением и доставкой посылок. Таким образом, лица участвуют в противоправной деятельности – переводе обманутых средств, что обычно проявляется в том, что они приходят к жертвам телефонного мошенничества, забирают у них деньги и банковские карты и передают их дальше.

Полиция настоятельно предостерегает от принятия подозрительных предложений о работе от неизвестных работодателей. Также правоохранители призывают граждан учитывать, что ни при каких обстоятельствах они не должны раскрывать посторонним данные доступа к банковским счетам и другую конфиденциальную информацию, а также не должны устанавливать на свои компьютеры различное программное обеспечение по требованию посторонних людей. Также не передавайте наличные и банковские карты сообщникам мошенников.