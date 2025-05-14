За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей к дисциплинарной ответственности будут привлечены два должностных лица таможни, а за бездействие — до семи должностных лиц Департамента налоговой и таможенной полиции.

Чиновники продолжат исполнять свои обязанности во время дисциплинарного расследования, поскольку Шмите-Роке в настоящее время не видит оснований для их отстранения.

Шмите-Роке заявила, что не следует упоминать должности и фамилии должностных лиц.

Дисциплинарное дело может длиться до месяца и при необходимости может быть продлено.

«Правоохранительные органы не должны допускать транзит наркотиков через Латвию», — подчеркнула Шмите-Роке. Она добавила, что в настоящее время невозможно определить, является ли это безответственностью или халатностью, поскольку это будет оцениваться в дисциплинарном деле.

Глава ревизионной комиссии службы, начальник Управления внутреннего контроля СГД Эвита Уварова сообщила, что в ходе проверки службы комиссия не выявила умышленных и злонамеренных действий должностных лиц, а также коррупционных рисков.

Агентство LETA уже сообщало, что президент Эдгар Ринкевич также ожидает объяснений относительно того, почему в Латвии пропала крупная партия героина, о чем имеются сведения у правоохранительных органов.

В программе «Де-факто» Латвийского телевидения сообщалось, что в начале февраля в Германии была изъята рекордная партия героина весом 450 килограммов, прибывшая на пароме из Лиепаи.

О возможном грузе сообщили голландские и бельгийские власти, информацию о грузе получила и латвийская таможня, однако груз был задержан только в Германии.

Таким образом, было начато служебное расследование того, как отреагировали структурные подразделения СГД, и это дело также привлекло внимание KNAB, которое взяло на себя следственные и оперативные функции Департамента внутренней безопасности СГД.

Программа «de facto» выяснила, что автомобиль мог въехать из Эстонии и пересечь всю Латвию вплоть до Лиепаи.

