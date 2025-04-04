Организаторы подсчитали, что по сравнению с прошлым годом в этом году в «Rimi Riga Marathon» будет как минимум на 25% больше участников.

Городским нововведением к 35-летию марафона станет бесплатный проезд в общественном транспорте для участников марафона. Предъявив номерной знак, бегуны смогут бесплатно ездить на трамваях, троллейбусах и автобусах во время марафонских выходных 17 и 18 мая.

В прошлом году Рижский марафон объединил более 10 000 иностранных участников из 104 стран, что, по оценкам организаторов, принесло 10,5 млн евро экономической активности и 1,5 млн евро налоговых поступлений в государственную казну только за счет иностранцев.

Подчеркивается, что каждый евро, софинансированный Рижской думой в «Rimi Riga Marathon», принес экономике Риги и Рижского региона 130 евро. В этом году Рижская дума приняла решение увеличить софинансирование до 191 000 евро, надеясь на еще большую отдачу от этого мероприятия в будущем.

Финишеры всех дистанций «Рижского марафона Rimi», начиная с самых маленьких участников «Дня защиты детей» и заканчивая марафонцами, получат медали, дизайн которых разработал художник Иварс Хейнрихсонс. В медали художник изобразил отличительные черты творческой идентичности — лошадей на скачках.

В этом году дизайн футболки создала художница Хелена Хейнрихсоне. В честь 35-летия «Rimi Riga Marathon» художница создаал два дизайна футболок — один для официальной беговой футболки «Nike», а другой — для дизайна футболки, созданного специально к юбилею.

В этом году Латвию в элитной группе марафонцев будет представлять самая титулованная латвийская марафонка всех времен Елена Прокопчук. На данный момент Прокопчук завоевала медали на «Rimi Riga Marathon» на дистанциях пять километров и полумарафон. Поэтому организаторы подчеркивают, что решение спортсменки выступить на марафонской дистанции является значимым событием.

Как и в предыдущие годы, в этом году пройдет «Rimi Teams Cup», в котором примут участие не менее 500 команд латвийских компаний. Они будут бороться за призы и звания самых активных команд в трех категориях — от 15 до 29 участников, от 30 до 49 участников и более 50 участников. В командном зачете победители будут определены по индивидуальным результатам участников в возрастных группах, а лучшие команды будут награждены.

В субботу, 17 мая, марафонскому уикенду будет предшествовать мероприятие, посвященное Дню защиты детей, и «DPD Mile», который также станет чемпионатом Латвии на дистанции в милю (1609 метров).

В воскресенье, 18 мая, на старт выйдут участники самых длинных дистанций — марафона и полумарафона, а также бегуны на обычных самых массовых дистанциях — 10 км и 6 км.

Классический марафонский забег на 42 км в этом году будет представлять собой один круг, а забег на 5 км станет дистанцией длиной 5,8 км. В связи с большим количеством участников, участники «Юбилейной пятерки» и «DPD Mile» стартуют в две «волны».

На старт также выйдут 5000 участников Кубка школ Латвии, которые поборются за звание самой быстрой школы на дистанции «Миля DPD» и 6 км.

Участники с ограниченными возможностями передвижения и функциональными нарушениями, а также их помощники также получат возможность принять участие в самой масштабной программе за всю историю мероприятия. В сотрудничестве с «Mēness aptieka» и Латвийским Паралимпийским комитетом организаторы предлагают такую ​​возможность 1000 участникам программы «Инклюзивный марафон».

Рижский марафон проводится с 1991 года и за последние десятилетия ежегодно привлекает в латвийскую столицу десятки тысяч бегунов со всего мира.

Все дистанции «Рижского марафона Рими» отмечены знаками качества Всемирной федерации легкой атлетики, а марафонская и милевая дистанции также будут иметь статус чемпионатов Латвии.