И только один новенький: избраны пять деканов новых факультетов Латвийского университета

Четверо из них исполняли обязанности декана факультета и ранее. Факультет экономики и социальных наук продолжит возглавлять Янис Приеде, юридический факультет - Эдвин Дановскис, факультет гуманитарных наук - Даце Балоде, а факультет образовательных наук и психологии - Линда Даниела.

А на должность декана факультета медицины и наук о жизни назначен Кристап Яудземс.

Факультет точных наук и технологий - единственный из шести факультетов, который пока остается без декана. Обязанности декана факультета продолжит исполнять Зайга Кришьяне.

Как сообщалось, новая модель консолидации ЛУ предусматривает сокращение числа факультетов с 13 до шести.

Факультет медицины и наук о жизни образован прежним биологическим факультетом, химическим факультетом, медицинским факультетом, Институтом микробиологии и биотехнологии, Институтом биологии, Институтом клинической и профилактической медицины, Институтом кардиологии и регенеративной медицины.

Факультет науки и технологий включает в себя прежний факультет компьютерных наук, факультет географии и наук о Земле, факультет физики, математики и оптометрии, Институт геодезии и геоинформатики, Институт химической физики, Институт астрономии, Институт атомной физики и спектроскопии, Институт механики материалов, Институт физики, Междисциплинарный образовательный инновационный центр и Центр исследования природных ресурсов.

Факультет социальных наук объединен с факультетом бизнеса, управления и экономики, и в итоге создан факультет экономики и социальных наук. Гуманитарные науки объединены факультетом гуманитарных наук.

В новую модель факультетов вошли также факультет образовательных наук и психологии и юридический факультет. Структурных изменений в них не произошло.