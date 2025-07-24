Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 24. Июля Завтра: Krista, Kristiana, Kristians, Kristine
Доступность

«И так было исторически»: латвийский эксперт критикует решение Зеленского

Редакция PRESS 24 июля, 2025 15:07

Мнения 0 комментариев

Scanpix/ EPA/KIM LUDBROOK

Решение Украины изменить подчинение антикоррупционных органов в военное время очень рискованное, заявил агентству ЛЕТА аналитик Центра исследований восточноевропейской политики Арманд Астукевич.

Он признал, что проблемы коррупции в Украине имеют очень долгую историю. "Мы не можем отрицать, что коррупция в Украине доставляет очень большие проблемы, и так было исторически".

Один из основных нарративов нынешнего президента Украины Владимира Зеленского также был связан с борьбой с коррупцией.

После событий 2014 года, когда Россия впервые вторглась на территорию Украины, для борьбы с коррупцией было создано несколько независимых институтов, включая Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), которые теперь перешли в прямое подчинение к генеральному прокурору, назначенному президентом страны, по новому закону, подписанному Зеленским на этой неделе. "Последнее решение и поправки к закону, таким образом, по сути, разрушают эту систему", - говорит исследователь.

Возникает вопрос, почему такое решение продвигалось и было принято так быстро, что вызывает опасения, что имеют место попытки скрыть некие коррупционные преступления чиновников политическими методами. "Отсюда и общественный резонанс", - говорит Астукевичс.

В целом такое решение очень рискованно и негативно, считает он. Оно обязательно будет использовано Россией, один из нарративов которой состоит в том, что Украина - коррумпированная страна, а средства, предоставленные ей союзниками во время войны, разбазариваются. "Теперь эта риторика будет усилена", - сказал Астукевичс. Он не считает, что именно Россия организует протесты населения. "Это заслуга самого правительства", - добавил исследователь.

Эффективная борьба с коррупцией была одним из центральных вопросов в продвижении Украины к Европейскому союзу (ЕС), поэтому решение об изменении подчиненности антикоррупционных органов может стать серьезным камнем преткновения в этом вопросе, считает Астукевичс.

"Вопрос в том, сможет ли украинская администрация обосновать свои решения не только аргументами, но и фактами, что это было необходимо в условиях военного времени", - говорит Астукевичс.

Это, безусловно, подорвет доверие к Украине со стороны ее союзников, считает исследователь.

Астукевичс обратил внимание на то, что за последние дни было не только принято решение об изменении подчиненности коррупционных органов, но и произошло несколько задержаний сотрудников НАБУ. Администрация президента частично оправдывает их тем, что в учреждении действует сеть российских шпионов. "И это очень важный ориентир - действительно ли все это имеет под собой какую-то основу или у нас будет повод гораздо больше беспокоиться о том, что происходит во внутренней политике Украины", - сказал исследователь.

В видеообращении в среду вечером Зеленский пообещал предложить новый закон, содержащий "все нормы независимости антикоррупционных органов".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 2 реакций
Комментарии (0) 2 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:30 24.07.2025
Центр психического здоровья пригласил Стендзениека на Твайку после шутки о мэре
Bitnews.lv 59 минут назад
Литва хочет долю в airBaltic, но требует раскрыть карты
Bitnews.lv 1 час назад
Программисты или сантехники: кто больше востребован в Латвии?
Bitnews.lv 1 час назад
ИИ будет следить за ямами на латвийских дорогах
Bitnews.lv 2 часа назад
Греция: экстремальная жара на выходные
Sfera.lv 3 часа назад
Финляндия: за девочками в раздевалке подглядывал педагог…
Sfera.lv 4 часа назад
Испания\Франция: киты-убийцы топят суда!
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: эксперт объясняет, что в доме может незаметно излучать радиацию
Sfera.lv 8 часов назад

Запрещены почти 40 товаров для электронного курения: Инспекция здравоохранения бдит

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Инспекция здравоохранения за первые шесть месяцев этого года провела 30 проверок, в ходе которых было проверено в общей сложности 146 единиц электронных сигарет и жидкостей для их заправки. Контроли проводились как в местах розничной торговли электронными сигаретами, так и в специализированных магазинах, а также у производителей, импортеров и дистрибьюторов этих товаров в сфере оптовой торговли.

Инспекция здравоохранения за первые шесть месяцев этого года провела 30 проверок, в ходе которых было проверено в общей сложности 146 единиц электронных сигарет и жидкостей для их заправки. Контроли проводились как в местах розничной торговли электронными сигаретами, так и в специализированных магазинах, а также у производителей, импортеров и дистрибьюторов этих товаров в сфере оптовой торговли.

Читать
Загрузка

Обвиненный в осквернении мемориала легионеров гражданин России был оправдан

Мир 18:48

Мир 0 комментариев

На этой неделе Земгальский районный суд в Тукумсе оправдал обвиняемого по уголовному делу об осквернении по поручению российских спецслужб мемориала легионеров гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева из-за отсутствия доказательств, объяснила агентству ЛЕТА судья Земгальского районного суда Агнесе Адгере.

На этой неделе Земгальский районный суд в Тукумсе оправдал обвиняемого по уголовному делу об осквернении по поручению российских спецслужб мемориала легионеров гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева из-за отсутствия доказательств, объяснила агентству ЛЕТА судья Земгальского районного суда Агнесе Адгере.

Читать

Спецслужбы Белоруссии активно вербуют белорусских граждан за границей: данные разведки

Новости Латвии 18:35

Новости Латвии 0 комментариев

Литовская разведка отслеживает активную кампанию белорусского КГБ по вербовке граждан Белоруссии, проживающих в Литве, сообщил в четверг Департамент государственной безопасности (ДГБ).

Литовская разведка отслеживает активную кампанию белорусского КГБ по вербовке граждан Белоруссии, проживающих в Литве, сообщил в четверг Департамент государственной безопасности (ДГБ).

Читать

Как предотвратить распространение дезинформации? Ринкевич назвал необходимые условия

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) должны продолжать регулярный диалог с обществом, чтобы предотвратить распространение любой возможной дезинформации, заявил в четверг президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с председателем комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом и председателем комиссии по национальной безопасности Айнаром Латковскисом.

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы (НВС) должны продолжать регулярный диалог с обществом, чтобы предотвратить распространение любой возможной дезинформации, заявил в четверг президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с председателем комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом и председателем комиссии по национальной безопасности Айнаром Латковскисом.

Читать

Объявления с «работой в Европе»: десятки граждан Латвии обманом принуждают перевозить мигрантов

Важно 18:16

Важно 0 комментариев

Международные организованные преступные группировки продолжают активно вербовать граждан Латвии через социальные сети, предлагая работу водителей-перевозчиков в европейских странах — Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Польше и Сербии, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Международные организованные преступные группировки продолжают активно вербовать граждан Латвии через социальные сети, предлагая работу водителей-перевозчиков в европейских странах — Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Польше и Сербии, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Читать

Всех встретим у Памятника Свободы? После IShowSpeed Латвия ждет других интернет-знаменитостей

Для настроения 18:07

Для настроения 0 комментариев

В Латвии в этом году запланированы ещё два визита зарубежных создателей контента, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA). В частности, в августе Латвию посетит французский инфлюенсер "Escapadeur", за которым в видеоплатформе TikTok следят 80 000 человек, а осенью — немецкий создатель контента Фабиан Морис Багелер, у которого 2,8 миллиона подписчиков.

В Латвии в этом году запланированы ещё два визита зарубежных создателей контента, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA). В частности, в августе Латвию посетит французский инфлюенсер "Escapadeur", за которым в видеоплатформе TikTok следят 80 000 человек, а осенью — немецкий создатель контента Фабиан Морис Багелер, у которого 2,8 миллиона подписчиков.

Читать

Все профессии важны, но некоторые нужнее: самые востребованные специалисты на рынке труда

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Спрос и предложение на рынке труда в Латвии часто расходятся. Объявлений о вакансиях — тысячи, но работодатели не могут найти сотрудников. В Госагентстве занятости рассказали Латвийскому телевидению, какие специальности стоит осваивать молодежи, поскольку они сейчас востребованы.

Спрос и предложение на рынке труда в Латвии часто расходятся. Объявлений о вакансиях — тысячи, но работодатели не могут найти сотрудников. В Госагентстве занятости рассказали Латвийскому телевидению, какие специальности стоит осваивать молодежи, поскольку они сейчас востребованы.

Читать