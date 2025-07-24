«И так было исторически»: латвийский эксперт критикует решение Зеленского

Он признал, что проблемы коррупции в Украине имеют очень долгую историю. "Мы не можем отрицать, что коррупция в Украине доставляет очень большие проблемы, и так было исторически".

Один из основных нарративов нынешнего президента Украины Владимира Зеленского также был связан с борьбой с коррупцией.

После событий 2014 года, когда Россия впервые вторглась на территорию Украины, для борьбы с коррупцией было создано несколько независимых институтов, включая Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), которые теперь перешли в прямое подчинение к генеральному прокурору, назначенному президентом страны, по новому закону, подписанному Зеленским на этой неделе. "Последнее решение и поправки к закону, таким образом, по сути, разрушают эту систему", - говорит исследователь.

Возникает вопрос, почему такое решение продвигалось и было принято так быстро, что вызывает опасения, что имеют место попытки скрыть некие коррупционные преступления чиновников политическими методами. "Отсюда и общественный резонанс", - говорит Астукевичс.

В целом такое решение очень рискованно и негативно, считает он. Оно обязательно будет использовано Россией, один из нарративов которой состоит в том, что Украина - коррумпированная страна, а средства, предоставленные ей союзниками во время войны, разбазариваются. "Теперь эта риторика будет усилена", - сказал Астукевичс. Он не считает, что именно Россия организует протесты населения. "Это заслуга самого правительства", - добавил исследователь.

Эффективная борьба с коррупцией была одним из центральных вопросов в продвижении Украины к Европейскому союзу (ЕС), поэтому решение об изменении подчиненности антикоррупционных органов может стать серьезным камнем преткновения в этом вопросе, считает Астукевичс.

"Вопрос в том, сможет ли украинская администрация обосновать свои решения не только аргументами, но и фактами, что это было необходимо в условиях военного времени", - говорит Астукевичс.

Это, безусловно, подорвет доверие к Украине со стороны ее союзников, считает исследователь.

Астукевичс обратил внимание на то, что за последние дни было не только принято решение об изменении подчиненности коррупционных органов, но и произошло несколько задержаний сотрудников НАБУ. Администрация президента частично оправдывает их тем, что в учреждении действует сеть российских шпионов. "И это очень важный ориентир - действительно ли все это имеет под собой какую-то основу или у нас будет повод гораздо больше беспокоиться о том, что происходит во внутренней политике Украины", - сказал исследователь.

В видеообращении в среду вечером Зеленский пообещал предложить новый закон, содержащий "все нормы независимости антикоррупционных органов".