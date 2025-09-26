И снова с нами великолепный Леонардо Ди Каприо! Киноафиша 26 сентября — 2 октября

"Битва за битвой» (16+) (One Battle After Another)

Режиссер - Пол Томас Андерсон.

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Бенисио Дель Торо, Шон Пенн, Тейяна Тейлор, Вуд Харрис.

Остросюжетный фильм. Боб Фергюсон в молодости состоял в группировке революционеров вместе со своей женой. Спустя 16 лет в его дом врывается давний противник полковник Локджо. Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам, чтобы спасти дочь.

Ну, а для семейного просмотра представляем

"Кукольный домик Габби. Фильм» (7+) (Gabby's Dollhouse: The Movie)

Режиссер - Райан Крего.

В ролях: Лайла Локхарт, Кристен Уиг, Карла Тассара, Тара Стронг, Донован Паттон.

Музыкальный фильм. Габби с бабушкой Джиджи едет в город Кэт-Франциско. Когда ее кукольный домик оказывается у странной любительницы кошек Веры, Габби отправляется в путешествие, чтобы воссоединить кукольных кошек и вернуть домик до окончания поездки.

Киноафиша 26 сентября - 2 октября

На момент сдачи номера сеть кинотеатров Apollo и Kino Citadele предоставили частичное расписание своих киносеансов.

Apollo kino Akropole

Битва за битвой – 26-28.09 – 11.00, 14.30, 18.00, 21.30

Кукольный домик Габби: фильм – 26.09 – 12.00 (рус.), 12.30, 14.00 (рус.), 14.30, 16.00 (рус.), 16.30, 18.00 (рус.), 18.30; 27, 28.09 – 11.30, 12.00 (рус.), 13.30, 14.00 (рус.), 15.30, 16.00 (рус.), 17.30, 18.00 (рус.)

Apollo kino Plaza

Кукольный домик Габби: фильм – 26.09 – 15.00, 17.00, 18.00 (рус.), 19.00; 27, 28.09 – 11.00, 12.00 (рус.), 13.00, 14.00 (рус.), 15.00, 16.00 (рус.), 17.00, 18.00 (рус.), 19.00

Apollo kino Domina

Кукольный домик Габби: фильм – 26.09 – 18.00

Kino Citadele

Битва за битвой – 26.09 - 14.15, 15.45, 17.35, 19.00, 21.10; 28.09 - 11.00, 14.35, 17.05, 19.00, 20.35

Незнакомцы. Глава 2 – 26.09 - 17.30, 20.00, 21.45; 28.09 - 17.20, 20.55

Кукольный домик Габби: фильм - 26.09 - 14.35, 15.55 (рус.), 16.55, 18.15 (рус.); 27.09 - 12.00; 28.09 - 11.05, 13.20 (рус.), 15.05, 15.35 (рус.)

Большое смелое прекрасное приключение – 26.09 - 14.20, 17.00, 18.45; 28.09 - 14.15, 18.05

Диспетчер – 26.09 - 22.15; 28.09 - 20.20

Бернард. Миссия «Марс» - 26.09 - 14.00; 28.09 - 13.40, 15.55, 16.15

Аббатство Даунтон: грандиозное завершение – 26.09 - 14.40; 28.09 - 14.10

Долгая прогулка – 26.09 - 15.40, 19.15, 21.50; 28.09 - 12.55, 16.50, 20.15

Истребитель демонов: бесконечная крепость - 26.09 - 15.50, 18.20; 28.09 - 13.10, 18.45

Заклятие 4: последние обряды – 26.09 - 17.25, 19.30, 21.15; 28.09 - 15.45, 19.20, 21.00

Истлевшее – 26.09 – 15.30

Открытый брак – 26.09 - 20.35; 28.09 - 11.45, 20.00

Супруги Роуз – 26.09 - 14.50, 18.40; 28.09 - 11.40, 14.20, 17.40

Выход 8 – 26.09 - 22.30

Материалистка - 26.09 - 16.00, 19.40; 28.09 - 17.55, 19.45

Дракула - 26.09 - 18.05, 20.55; 28.09 - 19.05

Час исчезновения - 26.09 - 19.20, 21.25; 28.09 - 17.00, 20.40

Голый пистолет - 26.09 - 15.10, 22.20; 28.09 - 12.00

F1 – 26.09 - 21.20; 28.09 - 20.50

Лило и Стич – 28.09 - 16.20

Кроссы - 28.09 - 12.30, 18.35

Пираты опасного моря: Капитан Клык - 28.09 - 11.10, 13.05 (рус.)

Пушистый форсаж - 28.09 - 11.25, 13.45 (рус.)

Пушистый форсаж: Гран-при - 28.09 - 11.15, 11.20 (рус.)

Плохие парни - 2 - 26.09 - 16.20; 28.09 - 11.30, 13.30 (рус.), 13.55, 16.25 (рус.)

Смурфики в кино – 28.09 - 11.35, 15.50, 18.10 (рус.)

Элио – 28.09 - 13.50

Как приручить дракона – 28.09 - 14.45

Киногалерея/К. Сунс

Большое смелое прекрасное приключение – 30.09 – 20.20; 1.10 – 18.00; 2.10 – 17.20

Открытый брак – 28.09 – 15.00; 30.09 – 18.30

Битва за битвой – 28.09 – 16.50; 1.10 – 19.50

Манхэттен шорт – 2.10 – 19.30

Splendid Palace

24.09-02.10 – проходит фестиваль «БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА», полное расписание киносеансов фестиваля на www.splendidpalace.lv