И снова с нами великолепный Леонардо Ди Каприо! Киноафиша 26 сентября — 2 октября

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 10:58

Киноафиша

Отметим две премьеры этой недели и первой конечно же...

"Битва за битвой» (16+) (One Battle After Another)

Режиссер - Пол Томас Андерсон.

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Бенисио Дель Торо, Шон Пенн, Тейяна Тейлор, Вуд Харрис.

Остросюжетный фильм. Боб Фергюсон в молодости состоял в группировке революционеров вместе со своей женой. Спустя 16 лет в его дом врывается давний противник полковник Локджо. Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам, чтобы спасти дочь.

Ну, а для семейного просмотра представляем

"Кукольный домик Габби. Фильм» (7+) (Gabby's Dollhouse: The Movie)

Режиссер - Райан Крего.

В ролях: Лайла Локхарт, Кристен Уиг, Карла Тассара, Тара Стронг, Донован Паттон.

Музыкальный фильм. Габби с бабушкой Джиджи едет в город Кэт-Франциско. Когда ее кукольный домик оказывается у странной любительницы кошек Веры, Габби отправляется в путешествие, чтобы воссоединить кукольных кошек и вернуть домик до окончания поездки.

Киноафиша 26 сентября - 2 октября

На момент сдачи номера сеть кинотеатров Apollo и Kino Citadele предоставили частичное расписание своих киносеансов.

Apollo kino Akropole

Битва за битвой – 26-28.09 – 11.00, 14.30, 18.00, 21.30

Кукольный домик Габби: фильм – 26.09 – 12.00 (рус.), 12.30, 14.00 (рус.), 14.30, 16.00 (рус.), 16.30, 18.00 (рус.), 18.30; 27, 28.09 – 11.30, 12.00 (рус.), 13.30, 14.00 (рус.), 15.30, 16.00 (рус.), 17.30, 18.00 (рус.)

Apollo kino Plaza

Кукольный домик Габби: фильм – 26.09 – 15.00, 17.00, 18.00 (рус.), 19.00; 27, 28.09 – 11.00, 12.00 (рус.), 13.00, 14.00 (рус.), 15.00, 16.00 (рус.), 17.00, 18.00 (рус.), 19.00

Apollo kino Domina 

Кукольный домик Габби: фильм – 26.09 – 18.00

Kino Citadele 

Битва за битвой – 26.09 - 14.15, 15.45, 17.35, 19.00, 21.10; 28.09 - 11.00, 14.35, 17.05, 19.00, 20.35

Незнакомцы. Глава 2 – 26.09 - 17.30, 20.00, 21.45; 28.09 - 17.20, 20.55

Кукольный домик Габби: фильм - 26.09 - 14.35, 15.55 (рус.), 16.55, 18.15 (рус.); 27.09 - 12.00; 28.09 - 11.05, 13.20 (рус.), 15.05, 15.35 (рус.)

Большое смелое прекрасное приключение – 26.09 - 14.20, 17.00, 18.45; 28.09 - 14.15, 18.05

Диспетчер – 26.09 - 22.15; 28.09 - 20.20

Бернард. Миссия «Марс» - 26.09 - 14.00; 28.09 - 13.40, 15.55, 16.15

Аббатство Даунтон: грандиозное завершение – 26.09 - 14.40; 28.09 - 14.10

Долгая прогулка – 26.09 - 15.40, 19.15, 21.50; 28.09 - 12.55, 16.50, 20.15

Истребитель демонов: бесконечная крепость - 26.09 - 15.50, 18.20; 28.09 - 13.10, 18.45

Заклятие 4: последние обряды – 26.09 - 17.25, 19.30, 21.15; 28.09 - 15.45, 19.20, 21.00

Истлевшее – 26.09 – 15.30

Открытый брак – 26.09 - 20.35; 28.09 - 11.45, 20.00

Супруги Роуз – 26.09 - 14.50, 18.40; 28.09 - 11.40, 14.20, 17.40

Выход 8 – 26.09 - 22.30

Материалистка - 26.09 - 16.00, 19.40; 28.09 - 17.55, 19.45

Дракула - 26.09 - 18.05, 20.55; 28.09 - 19.05

Час исчезновения - 26.09 - 19.20, 21.25; 28.09 - 17.00, 20.40

Голый пистолет - 26.09 - 15.10, 22.20; 28.09 - 12.00

F1 – 26.09 - 21.20; 28.09 - 20.50

Лило и Стич – 28.09 - 16.20

Кроссы - 28.09 - 12.30, 18.35

Пираты опасного моря: Капитан Клык - 28.09 - 11.10, 13.05 (рус.)

Пушистый форсаж - 28.09 - 11.25, 13.45 (рус.)

Пушистый форсаж: Гран-при - 28.09 - 11.15, 11.20 (рус.)

Плохие парни - 2 - 26.09 - 16.20; 28.09 - 11.30, 13.30 (рус.), 13.55, 16.25 (рус.)

Смурфики в кино – 28.09 - 11.35, 15.50, 18.10 (рус.)

Элио – 28.09 - 13.50

Как приручить дракона – 28.09 - 14.45

Киногалерея/К. Сунс

Большое смелое прекрасное приключение – 30.09 – 20.20; 1.10 – 18.00; 2.10 – 17.20

Открытый брак – 28.09 – 15.00; 30.09 – 18.30

Битва за битвой – 28.09 – 16.50; 1.10 – 19.50

Манхэттен шорт – 2.10 – 19.30

Splendid Palace

24.09-02.10 – проходит фестиваль «БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА», полное расписание киносеансов фестиваля на www.splendidpalace.lv

 

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп введет пошлины на импорт лекарств, кухонных шкафов и тяжелых грузовиков

Мир

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с 1 октября введет импортные пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% на кухонные шкафы и столики с раковиной для ванной, 30% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики. По словам Трампа, налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с 1 октября введет импортные пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% на кухонные шкафы и столики с раковиной для ванной, 30% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики. По словам Трампа, налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Подарок жителям Юрмалы: вводится скидка 90% для налога на жилье

Важно

Всем зарегистрированным в Юрмале жителям с 1 января планируется предоставить скидка в размере 90% на налог на недвижимость за жильё (квартиры, частные дома), кадастровая стоимость которого не превышает 56 915 евро, сообщает самоуправление города. 

Всем зарегистрированным в Юрмале жителям с 1 января планируется предоставить скидка в размере 90% на налог на недвижимость за жильё (квартиры, частные дома), кадастровая стоимость которого не превышает 56 915 евро, сообщает самоуправление города. 

Угроза нацбезопасности: научная электронная библиотека под запретом

ЧП и криминал

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайту российской научной электронной библиотеке «cyberleninka.ru» , говорится в сообщении официального издания «Latvijas Vēstnesis».

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайту российской научной электронной библиотеке «cyberleninka.ru» , говорится в сообщении официального издания «Latvijas Vēstnesis».

Местных яблок в магазинах не будет: урожай крайне скудный

Важно

Найти латвийские яблоки на полках магазинов в этом году непросто. Из-за плохого урожая многие хозяйства могут позволить себе поставки только в школы. Меньше работы и у цехов по выжимке сока — у клиентов попросту нет яблок. Худшая ситуация наблюдается в Латгалии, сообщает LSM+.

Найти латвийские яблоки на полках магазинов в этом году непросто. Из-за плохого урожая многие хозяйства могут позволить себе поставки только в школы. Меньше работы и у цехов по выжимке сока — у клиентов попросту нет яблок. Худшая ситуация наблюдается в Латгалии, сообщает LSM+.

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

Латышские СМИ

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Руководство Центрального рынка в отставку: оппозиция созывает Рижскую думу

Важно

Фракция Рижской думы «Латвия на первом месте» (LPV) потребовала созвать внеочередное заседание думы, чтобы обсудить соответствие деятельности SIA «Rīgas nami» интересам самоуправления, сообщает агентство LETA со ссылкой на фракцию. LPV предлагает выразить недоверие правлению и совету компании «Rīgas nami».

Фракция Рижской думы «Латвия на первом месте» (LPV) потребовала созвать внеочередное заседание думы, чтобы обсудить соответствие деятельности SIA «Rīgas nami» интересам самоуправления, сообщает агентство LETA со ссылкой на фракцию. LPV предлагает выразить недоверие правлению и совету компании «Rīgas nami».

