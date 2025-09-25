Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 25. Сентября Завтра: Rauls, Rodrigo
Доступность

Два флага вместе нельзя? Патриот оштрафован почти на 1000 евро (1)

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 15:44

Важно 1 комментариев

LETA

Муниципальная полиция в Царникаве оштрафовала мужчину за то, что он вывесил в своем дворе флаги Латвии и Украины, сообщает передача «4. studija».

Житель Царникавы Раймонд рассказал, что конфликт возник из-за его флагштока, на котором уже четыре года развеваются два флага — латвийский сверху и украинский ниже. Он подчеркнул, что всегда относился с уважением к государственному символу Латвии: еще в 1990 году, будучи депутатом первого созыва Рижской думы, лично позаботился о том, чтобы на здании Рижской горисполкома был поднят латвийский флаг.

С 2021 года под государственным флагом у него стали появляться и другие — в знак солидарности. Так, во время событий в Белоруссии он вывесил бело-красно-белый флаг, а после вторжения России в Украину — украинский. Иногда на одном флагштоке даже висели сразу три флага.

Недавно, по словам Раймонда, к дому подъехал полицейский, начал фотографировать, а его жене сказал, что все станет ясно после получения повестки. В итоге хозяин получил уведомление о нарушении Закона о государственном флаге. Раймонд обратился в МИД с вопросом, нарушил ли он закон, вывесив два флага на одном мачте. Там ответили, что при условии, что латвийский флаг находится выше, нарушения нет.

Однако Административная комиссия Адажского края решила иначе: 16 июля ему вынесли предупреждение, позже — штрафы: 200 евро в День независимости Украины 24 августа и 700 евро 17 сентября.

Председатель комиссии Янис Вейнбергс заявил, что ни Закон о государственном флаге, ни постановление Кабмина №405 не предусматривают возможность вывешивать государственный флаг вместе с другими на одном мачте. Полиция посчитала, что Раймонд проявил неуважение к национальному символу, игнорируя решение комиссии.

При этом даже автор закона о государственном флаге Синтия Стипре выразила недоумение: «Ни один действующий акт не запрещает использовать на одном мачте два или больше флагов. Нарушения нет». Она добавила, что речь может идти лишь о несоблюдении этикета, но за это штрафы законом не предусмотрены.

В результате конфликта во дворе Раймонда остался только украинский флаг. Сам он обжаловал решения комиссии, а руководство полиции пообещало учесть информацию, полученную от «4. studija».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:40 25.09.2025
Режиссер Андрей Гаркави попал в больницу в тяжелом состоянии
Bitnews.lv 4 минуты назад
Рига зарастает травой: кому от этого польза?
Bitnews.lv 7 минут назад
Латвия: задержаны двое с чемоданами «дури» и денег
Sfera.lv 32 минуты назад
Суд не одобрил полив садов питьевой водой в Марупе
Bitnews.lv 46 минут назад
Польша готова была дать орден подозреваемому по делу Nord Stream
Bitnews.lv 1 час назад
В школе Калпака инструкторов отстранили после жалоб кадетов
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: английский наступает
Sfera.lv 5 часов назад
Шотландия: европейские дикие коты исчезают…
Sfera.lv 7 часов назад

Мерц поддержал кредит Киеву на 140 млрд за счет активов РФ (1)

Важно 19:39

Важно 1 комментариев

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Читать
Загрузка

Сам собой починился? Аварийный мост в Риге могут снова открыть (1)

Новости Латвии 19:27

Новости Латвии 1 комментариев

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Читать

Голосов будет достаточно: кризис в правительстве не угрожает бюджету (1)

Новости Латвии 19:01

Новости Латвии 1 комментариев

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Читать

Молдавский политик в «черном списке» Латвии: заявление МИД (1)

Новости Латвии 18:52

Новости Латвии 1 комментариев

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Читать

Международный день фармацевта: малоизвестные, но важные факты о профессии (1)

Азбука здоровья 18:46

Азбука здоровья 1 комментариев

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

Читать

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире (1)

Важно 18:38

Важно 1 комментариев

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Читать

Экс-президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы (1)

Мир 18:34

Мир 1 комментариев

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

Читать