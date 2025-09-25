Житель Царникавы Раймонд рассказал, что конфликт возник из-за его флагштока, на котором уже четыре года развеваются два флага — латвийский сверху и украинский ниже. Он подчеркнул, что всегда относился с уважением к государственному символу Латвии: еще в 1990 году, будучи депутатом первого созыва Рижской думы, лично позаботился о том, чтобы на здании Рижской горисполкома был поднят латвийский флаг.

С 2021 года под государственным флагом у него стали появляться и другие — в знак солидарности. Так, во время событий в Белоруссии он вывесил бело-красно-белый флаг, а после вторжения России в Украину — украинский. Иногда на одном флагштоке даже висели сразу три флага.

Недавно, по словам Раймонда, к дому подъехал полицейский, начал фотографировать, а его жене сказал, что все станет ясно после получения повестки. В итоге хозяин получил уведомление о нарушении Закона о государственном флаге. Раймонд обратился в МИД с вопросом, нарушил ли он закон, вывесив два флага на одном мачте. Там ответили, что при условии, что латвийский флаг находится выше, нарушения нет.

Однако Административная комиссия Адажского края решила иначе: 16 июля ему вынесли предупреждение, позже — штрафы: 200 евро в День независимости Украины 24 августа и 700 евро 17 сентября.

Председатель комиссии Янис Вейнбергс заявил, что ни Закон о государственном флаге, ни постановление Кабмина №405 не предусматривают возможность вывешивать государственный флаг вместе с другими на одном мачте. Полиция посчитала, что Раймонд проявил неуважение к национальному символу, игнорируя решение комиссии.

При этом даже автор закона о государственном флаге Синтия Стипре выразила недоумение: «Ни один действующий акт не запрещает использовать на одном мачте два или больше флагов. Нарушения нет». Она добавила, что речь может идти лишь о несоблюдении этикета, но за это штрафы законом не предусмотрены.

В результате конфликта во дворе Раймонда остался только украинский флаг. Сам он обжаловал решения комиссии, а руководство полиции пообещало учесть информацию, полученную от «4. studija».