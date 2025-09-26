Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Долги растут: Латвия заняла еще 1,25 миллиарда евро. Когда отдавать?

© LETA 26 сентября, 2025 09:26

Важно 0 комментариев

Scanpix/ Andriy Popov

Латвия заняла 1,25 миллиарда евро на международных финансовых рынках, свидетельствует опубликованная информация Государственного кассы.

В четверг, 25 сентября, Госкасса от имени Латвии разместило на международных финансовых рынках 10-летние еврооблигации, привлекая финансирование в размере 1,25 миллиарда евро с доходностью 3,583% и фиксировав купонную ставку на уровне 3,5%.

Государственные ценные бумаги Латвии приобрели около 70 инвесторов из разных европейских стран, в том числе из Великобритании, Германии, Испании и стран Бенилюкса. Совокупный спрос на латвийские еврооблигации превысил 2,5 миллиарда евро. Ведущими банками выпуска выступили Deutsche Bank, Erste Group и Goldman Sachs Bank Europe.

Ранее Латвия занимала средства на международных финансовых рынках в мае 2025 года. Тогда, 14 мая, Государственное казначейство выпустило пятилетние еврооблигации на сумму 1 миллиард евро с доходностью 2,971% и купонной ставкой 2,875%. Срок погашения этих бумаг — 21 мая 2030 года.

Трамп введет пошлины на импорт лекарств, кухонных шкафов и тяжелых грузовиков

Мир 11:13

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с 1 октября введет импортные пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% на кухонные шкафы и столики с раковиной для ванной, 30% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики. По словам Трампа, налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Подарок жителям Юрмалы: вводится скидка 90% для налога на жилье

Важно 10:59

Важно 0 комментариев

Всем зарегистрированным в Юрмале жителям с 1 января планируется предоставить скидка в размере 90% на налог на недвижимость за жильё (квартиры, частные дома), кадастровая стоимость которого не превышает 56 915 евро, сообщает самоуправление города. 

И снова с нами великолепный Леонардо Ди Каприо! Киноафиша 26 сентября — 2 октября

Киноафиша 10:58

Киноафиша 0 комментариев

Отметим две премьеры этой недели и первой конечно же...

Угроза нацбезопасности: научная электронная библиотека под запретом

ЧП и криминал 10:51

ЧП и криминал 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайту российской научной электронной библиотеке «cyberleninka.ru» , говорится в сообщении официального издания «Latvijas Vēstnesis».

Местных яблок в магазинах не будет: урожай крайне скудный

Важно 10:44

Важно 0 комментариев

Найти латвийские яблоки на полках магазинов в этом году непросто. Из-за плохого урожая многие хозяйства могут позволить себе поставки только в школы. Меньше работы и у цехов по выжимке сока — у клиентов попросту нет яблок. Худшая ситуация наблюдается в Латгалии, сообщает LSM+.

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

Латышские СМИ 10:39

Латышские СМИ 0 комментариев

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Руководство Центрального рынка в отставку: оппозиция созывает Рижскую думу

Важно 10:28

Важно 0 комментариев

Фракция Рижской думы «Латвия на первом месте» (LPV) потребовала созвать внеочередное заседание думы, чтобы обсудить соответствие деятельности SIA «Rīgas nami» интересам самоуправления, сообщает агентство LETA со ссылкой на фракцию. LPV предлагает выразить недоверие правлению и совету компании «Rīgas nami».

