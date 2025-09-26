Долги растут: Латвия заняла еще 1,25 миллиарда евро. Когда отдавать?

В четверг, 25 сентября, Госкасса от имени Латвии разместило на международных финансовых рынках 10-летние еврооблигации, привлекая финансирование в размере 1,25 миллиарда евро с доходностью 3,583% и фиксировав купонную ставку на уровне 3,5%.

Государственные ценные бумаги Латвии приобрели около 70 инвесторов из разных европейских стран, в том числе из Великобритании, Германии, Испании и стран Бенилюкса. Совокупный спрос на латвийские еврооблигации превысил 2,5 миллиарда евро. Ведущими банками выпуска выступили Deutsche Bank, Erste Group и Goldman Sachs Bank Europe.

Ранее Латвия занимала средства на международных финансовых рынках в мае 2025 года. Тогда, 14 мая, Государственное казначейство выпустило пятилетние еврооблигации на сумму 1 миллиард евро с доходностью 2,971% и купонной ставкой 2,875%. Срок погашения этих бумаг — 21 мая 2030 года.