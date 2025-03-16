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И снова о счетчиках: Минэкономики подготовило реформу; в чем ее суть?

© LETA 16 марта, 2025 20:19

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LETA

Реформа предусматривает, что старые счетчики нужно будет не верифицировать, то есть поверять, раз в 4-6 лет, а заменять на совершенно новые. Их нужно будет менять раз в 10 или более лет. Об этом сообщает программа TV3 Nekā personīga.

Министр экономики Виктор Валайнис (на фото) поясняет, что нынешний процесс поверки счетчиков является формальным и вводит население в лишние расходы. Он утверждает, что нет оснований продолжать такую практику, а новый порядок позволит людям сэкономить.

Исследование Центра защиты прав потребителей тоже показало, что верификация счетчиков в Латвии проводится поверхностно. Большинство счетчиков, установленных в 15 домах, оказались изготовленными еще в 90-е. За последние 4 года предприятия, проводящие поверку, признали годными примерно миллион бывших в употреблении приборов. При проверке самих лабораторий выяснилось, что верификацию "проскакивают" две трети неисправных счетчиков.

Тем временем в отрасли возникли опасения по поводу вероятного лобби конкретного производителя - литовского предприятия Axioma. Именно эти устройства предлагает в рекламе Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), утверждая, что их не нужно будет поверять 16 лет, каждый счетчик стоит около 80 евро, ежемесячно понадобится доплачивать небольшую сумму за удаленное снятие показаний. В редакции программы подсчитали, однако, что в целом пользоваться этими новыми счетчиками в долгосрочной перспективе будет гораздо менее выгодно, чем старыми, которые надо чаще поверять.

Одно из латвийских предприятий, устанавливающих смарт-счетчики Axioma, - SIA Orols. Его руководитель Марис Кливе на вопрос о том, действительно ли продукция этой фирмы лучше или у нее просто лоббисты активнее, ответил, что это действительно хорошая продукция, она изготовлена на полностью автоматизированном заводе и цена ее - очень приемлемая.

RNP на этой неделе объявил о закупке 75 тысяч счетчиков воды. Предполагаемая сумма договора - 6 миллионов евро, то есть по 80 евро за штуку. Удаленное снятие показаний будет обеспечиваться с помощью антенн и роутеров. Одно из требований тендера - оборот предприятия за прошлый год должен быть хотя бы миллион евро, что выводит из игры традиционных торговцев счетчиками воды, сообщает Nekā personīga.

Впрочем, председатель правления RNP Марис Озолиньш отрицает, что эти требования написаны под конкретного производителя. Он подчеркивает, что им соответствуют как минимум два предприятия - Axioma и Apator. Он также упомянул о таких фирмах, как Zenner и Hamstrup.

Руководитель SIA OB Serviss Владислав Эйдимт заявляет, что изготовителей смарт-счетчиков для воды не так уж и мало - от шести до, возможно, десяти. "Ничего такого сверхинновационного в этих счетчиках Axioma нет. Ни цены, ни качества", - считает он.

Как сообщает Nekā personīga, и отраслевые предприятия, и управляющие домами компании считают полную отмену поверки слишком поспешной, так как для управляющих компаний это единственная возможность проверить, верны ли данные по расходу, которые сдают жильцы.

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