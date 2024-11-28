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И снизятся цены на продукты? Какие изменения в законе готовит Минэкономики

Еженедельник «Вести» 28 ноября, 2024 10:47

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Цены на продукты уже не поддаются никакому анализу, не имеют логического объяснения. Люди просто перестают покупать привычную еду, выбирая самое необходимое – что дешевле... Найдется ли управа на торговцев? Об этом спрашивают читатели.

Действительно, цены на продукты растут, люди стараются покупать по акциям, причем в основном не местные продукты, которые становятся по цене все менее доступны тем, кто не зарабатывает тысячи евро. Кто виноват: производители, требующие высокую цену, или торговцы, ведущие свою выгодную игру с наценками?

Совет по конкуренции уже отмечал, что на поставки латвийских яиц, рыбных, молочных, мясных, зерновых и хлебобулочных изделий розничные торговцы порой заключают договоры на других (менее выгодных) условиях, чем с поставщиками импорта.

В половине случаев на латвийские продукты наценка бывает выше.

На некоторые местные продукты наценка в торговых сетях составляет 70%, 150% и даже 300%! А это красноречиво свидетельствует о том, что у нас не существует настоящего свободного рынка и что цены на продукты зачастую ничем не обоснованы...

Закон о справедливости

Министерство экономики ЛР готовит изменения в законе, призванные упорядочить систему торговых наценок на товары. Торговцы не должны будут применять разные наценки на аналогичные продукты от разных поставщиков.

Поправки к закону «О запрете нечестной практики торговли» находятся на стадии согласования с участниками процесса: организациями предпринимателей и торговцев, производителей продовольствия, крупных торговых сетей, сельскохозяйственных организаций.

Проект поправок предусматривает запретить дискриминацию поставщиков, когда отдается предпочтение отдельным из них, - и тем самым планируется устранить неблагоприятные условия в плане конкуренции.
Также планируется ввести запрет на изменение ассортимента в магазине, если торговцы не оповестили письменно поставщиков в течение 30 дней...

Мирные предложения

Этим решительным, но еще не радикальным мерам предшествовали недели раздумий наверху, где неторопливо решали, что делать с ценами, чтобы народ мог покупать элементарные продукты питания, причем латвийские.

Коалиция в лице Минэкономики ЛР озаботилась вопросом снижения цен на продукты питания в латвийских магазинах и обещала решить этот вопрос до конца года. Потребителей необходимо защитить от ценовой политики латвийских супермаркетов, которые, похоже, находятся в сговоре.

Рассматривалось несколько предложений. Хотя они уже не актуальны, хотелось бы привести их для примера изобретательности чиновников.

1. Ввести некий максимальный процент, ограничивающий возможности торговцев вводить любые наценки. Или ввести минимальную цену в каждой категории товаров. Это предложение предусматривает определение корзины товаров повседневного потребления, где в каждой категории товаров торговое предприятие будет обязано в своих магазинах предлагать хотя бы один продукт по самой низкой на рынке цене.

2. Поговорить с торговцами и заставить их назначить более выгодные условия закупки продовольствия у местных производителей, а также всячески содействовать увеличению в магазинах доли местных продуктов питания.

3. Привлечь в Латвию дополнительных торговцев и оживить конкуренцию.

4. Запретить латвийским торговым сетям утилизацию продовольственных товаров. Речь идет о модели, которая достаточно эффективно работает во Франции, где магазины вынуждены снижать цену на товар за четыре или пять дней до истечения его срока годности, а не только в последний день с последующей его передачей обратно производителю.

5. Ограничить чрезмерные и длительные скидки на продукты для стабилизации потребительских цен...
Эти предложения, разумеется, не понравятся торговцам, зато подбодрят покупателей.

А если торговцы проявят упрямство и несговорчивость, государство может внести поправки в закон о запрете недобросовестной торговой практики, увеличив ответственность торговых предприятий за нарушение закона до 4% от нетто-оборота.

Как мы видим, прошел последний вариант – силовой, то есть законодательный...

Торговля и патриотизм

Министерство экономики ЛР предлагает значительно усилить механизмы надзора за рынком, включая возможность наложения на торговцев штрафов за ведение недобросовестной коммерческой практики, превышающих нынешний уровень в 20 раз, - сообщил министр экономики Викторс ВАЛАЙНИС. То есть увеличить штрафы с 0,2% от годового оборота до 4% от годового оборота. Подобные строгости давно практикуют в Европе.

Снижение цены на местные продукты – это еще и возможность покупателям проявить патриотизм, который они не могут показать, глядя на высокие цены, например, на местные помидоры. Так что цены – это дело национального самосознания, можно сказать.

До конца ноября планируется подать в правительство первый пакет поправок к законам, направленных на предотвращение недобросовестного отношения к местным продуктам питания...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

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