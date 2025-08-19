И еще 30 метров — президент предложил расширить пограничную полосу на восточной границе

По словам главы государства, ситуация на границе сегодня радикально отличается от той, что была два года назад. Завершено строительство забора на рубеже с Беларусью, однако, подчеркнул Ринкевич, «одного забора недостаточно — нужны системы и люди». Он поблагодарил Национальные вооружённые силы и пограничников, которые совместно патрулируют рубеж и отражают гибридные атаки.

Президент отметил, что на границе с Россией возведены противотанковые заграждения — «драконовы зубы», «ежи», а также выкопаны рвы. Работы ведутся планомерно в местах наибольшей угрозы. Одним из ключевых вопросов остаётся закон о противомобильной инфраструктуре, который сейчас находится на рассмотрении в Сейме. Ринкевич призвал депутатов в сентябре работать максимально быстро и вынести решение в приоритетном порядке.

В то же время он обратил внимание на проблемы, связанные с вырубкой лесов на частных землях у границы, что снижает естественные барьеры и вынуждает корректировать военные планы. Президент подчеркнул, что понимает обеспокоенность собственников, но при возможном военном конфликте именно их имущество пострадает первым: «Государственная безопасность важнее. Либо мы вместе заботимся о защите страны, либо рискуем потерять всё».