Хватит тратить деньги налогоплательщиков: Ассоциация журналистов Латвии критикует NEPLP

На прошлой неделе Административный окружной суд признал решение NEPLP об аннулировании лицензии телеканала «TV Rain» незаконным.

LŽA отмечает, что в своем решении суд указал на выводы NEPLP, «не основанные ни на каких фактах или доказательствах». Одновременно суд подчеркнул, что NEPLP допустил серьёзные процессуальные нарушения — не заслушал сторону телеканала «TV Rain», не выяснил и не проверил все факты и доказательства. Кроме того, при принятии решения NEPLP не оценивал действия редакции телеканала, а сделал обобщённый вывод.

Суд пришёл к выводу, что NEPLP не смог надлежащим образом доказать правовую основу для аннулирования разрешения на вещание «TV Rain», поэтому это решение совета было признано незаконным.

По мнению LŽA, в соответствии с решением суда и принципами доброго управления, NEPLP уже сейчас должен восстановить разрешение на вещание телеканала «TV Rain».

В то же время LŽA выражает обеспокоенность в связи с процессуальными нарушениями, зафиксированными судом, и обстоятельствами, при которых NEPLP принимал свои решения, основываясь на «обобщённых выводах» по вопросам, от которых зависит само существование и работа СМИ.

Ассоциация указывает, что она и другие организации медиаотрасли неоднократно обращали внимание политиков и других заинтересованных сторон на действия NEPLP, которые в целом могут угрожать редакционной независимости и функционированию СМИ. По мнению LŽA, при оценке деятельности NEPLP и его членов политикам следует не только прислушаться к опасениям отрасли и высказанной критике, но и учитывать процессуальные нарушения, зафиксированные судом в практике принятия решений.

Кроме того, LŽA зафиксировала, что после объявления судебного решения руководство NEPLP сделало заявления, ставящие под сомнение обоснованность вердикта. LŽA считает, что NEPLP как медиарегулятор, чья обязанность — заботиться о функционировании демократии, должен воздерживаться от заявлений, которые без доказательств могут дискредитировать судебную власть и подрывать доверие общества к ней.

В свою очередь, руководитель фонда «Media Hub Riga» Сабине Силе сообщила агентству LETA, что «Media Hub Riga» и Ассоциация региональных СМИ Латвии считают это решение важным не только в контексте конкретного дела. По их мнению, оно юридически подтверждает уже ранее озвученные представителями медиаотрасли опасения и предупреждения о том, что деятельность NEPLP на протяжении длительного времени противоречит принципам свободы слова, мандату NEPLP и верховенству права, принятым в демократическом государстве.

«Media Hub Riga» и Ассоциация региональных СМИ Латвии призывают Сейм дать оценку деятельности совета NEPLP и рассмотреть вопрос об отставке совета или его председателя Ивара Аболиньша.

Организации также призывают общественность и профессионалов медиаотрасли отстаивать транспарентность деятельности надзорных органов, исключение политического вмешательства, профессионализм и соответствие принципам демократии.

Как уже сообщалось, Административный окружной суд признал решение NEPLP об аннулировании лицензии телеканала «Дождь» незаконным, подтвердили агентству LETA в судебной администрации.

Ранее Ивар Аболиньш заявил в социальной сети X, что совет обжалует это решение, а более подробные комментарии предоставит после анализа постановления.

В судебной администрации агентству LETA пояснили, что окружной суд проверял, подтверждают ли выявленные NEPLP нарушения в работе «TV Rain» — как по отдельности, так и в совокупности — вывод совета о том, что деятельность телеканала представляет угрозу национальной безопасности.

Изучив фактические обстоятельства дела и предоставленные объяснения, окружной суд не согласился с выводом совета о том, что действия «TV Rain» — в частности, отказ от обеспечения дубляжа на латышский язык — следует расценивать как демонстративное игнорирование нормативных требований и неуважение к латвийскому государству или его базовым ценностям.

Решение Административного окружного суда может быть обжаловано в Верховном суде в течение одного месяца со дня его составления. Ранее суд первой инстанции оставил в силе решение NEPLP об аннулировании лицензии, но оно было обжаловано.

Также сообщалось, что Нидерланды выдали телеканалу новую лицензию. «Дождь» заявил, что не будет добиваться восстановления латвийской лицензии, так как неизвестно, сколько времени займёт судебный процесс. Чтобы как можно быстрее возобновить вещание в кабельных сетях, была получена лицензия в Нидерландах.

NEPLP в конце 2022 года решил аннулировать лицензию «Дождя», мотивируя это угрозой государственной безопасности и общественному порядку.

Как указали в совете, решение было принято, исходя из совокупности допущенных нарушений: отсутствие дорожки государственного языка в трансляциях, отображение Крыма на карте как части территории России, называние российской армии «нашей армией», возможная поддержка российской армии. Также учитывалась информация, полученная от Службы государственной безопасности.