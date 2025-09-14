Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хозяин Valmiermuižas alus: Латвия гнобит пивоваров

tv3.lv 14 сентября, 2025 13:03

Бизнес 0 комментариев

LETA

"Это всё равно, что плыть по течению", - такой посыл озвучил многолетний владелец Valmiermuižas alus Айгарс Руньгис, который, как уже сообщалось, решил продать свой бизнес - он занимался им почти 20 лет. Предприниматель разочаровался в отношении политиков к традиционной для Латвии отрасли, сообщает портал TV3 Ziņas.

Увы, из-за решений политиков Латвия стала самой недружественной для производства пива страной ЕС. Новость о продаже Valmiermuižas alus группе Cēsu alus, которой владеют финны, потрясла многих - очередное предприятие с преимущественно местным капиталом перешло в руки международной компании.

Изначально Руньгис принял решение не говорить публично об этих вопросах, пока не оформлены все бумаги, не улажены все формальности и Совет по конкуренции не разрешил совершить сделку. Однако, увидев реакцию общественности, он изменил своё мнение.

В подкасте tv3.lv Piķis un gēvelis! пивовар тем не менее заявил, что хоронить Valmiermuižas alus нет причины, предполагаемые новые владельцы его сохранят.

Тем не менее Руньгис признал, что была достигнута точка, в которой дальнейшее развитие бизнеса потребовало бы огромных инвестиций, а заниматься предпринимательством в этой отрасли - всё равно что плыть против течения.

Все эти годы со стороны политиков не было никакого понимания в отношении малых пивоварен - только налоги всё больше и больше, ограничения всё строже и строже. Последней каплей стали ограничения на торговлю алкоголем, вступившие в силу 1 августа.

Вот что сказал по этому поводу владелец Valmiermuižas alus: "Я тогда как-то эмоционально сломался. Было самое плохое время для введения этого и самый плохой способ, как это сделать. В августе все пивовары работают, как крестьяне в пору уборки урожая - от рассвета до заката. Второе, почему это так эмоционально затронуло: 1 августа во всём мире отмечают день малых пивоварен. Праздничный день. Результат - сократить общее потребление алкоголя - до сих пор не был достигнут. Теперь вступили в силу новые правила, посмотрим, какой результат они дадут. Я понимаю, что в интернете уже видно, как торговцы одеколоном потирают руки, а в Риге появилась новая волна предпринимательства - "точки" и такси плюс "точка". На самом деле уже всё это происходит".

По оценке бизнесмена, Латвия с годами стала самой недружественной страной ЕС для производства пива. Когда-то львиная доля потребляемого пенного напитка была сварена здесь же, а сейчас наоборот - пиво в основном импортное. Многие пивоварни присоединены к крупным международным группам.

"Конечно, жаль. За 18 лет построен чудесный дом с садом, куда люди едут в гости, всем нравится, наслаждаются пивом. Все с тобой здороваются и зовут хозяином Валмиермуйжи. Теперь этот дом придётся покинуть. Дом, конечно, останется, там всё продолжится, но уже под руководством чужих людей", - говорит Руньгис.

Подобные посылы в последние годы звучали со стороны многих пивоваров. Они призывают даже не помогать отрасли, а попросту ей не мешать.

Министр экономики Виктор Валайнис, несущий ответственность за бизнес-среду, признаёт, что разного рода бюрократия и иные препятствия существуют. Возможно, это правительство тоже переборщило с последними нововведениями.

"Дискуссия в Сейме будет, мы её актуализируем. Мы считаем, что этот вопрос Сейму всё же придётся пересмотреть", - заявляет Валайнис.

Когда ожидать этой дискуссии в парламенте, пока неизвестно.

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Загрузка

Илзе Стобова: «Удалёнка — только для детей бюрократов?»

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

"Нет такого диагноза, с которым нельзя учиться очно", - считает Минздрав, отменивший дистанционное обучение до 6-го класса. "Единственный "диагноз" - ребёнок дипломата! Так считает Минобрнауки. При том, что в этом случае скорее будет выбрана международная школа или школа страны пребывания, где каждого ребёнка ждут. И где не будут изучать ни Райниса, ни Аспазию, ни Вердиньша", - с этого начинается статья на Delfi.lv, автор которой - депутат 14-го Сейма Илзе Стобова.

"Нет такого диагноза, с которым нельзя учиться очно", - считает Минздрав, отменивший дистанционное обучение до 6-го класса. "Единственный "диагноз" - ребёнок дипломата! Так считает Минобрнауки. При том, что в этом случае скорее будет выбрана международная школа или школа страны пребывания, где каждого ребёнка ждут. И где не будут изучать ни Райниса, ни Аспазию, ни Вердиньша", - с этого начинается статья на Delfi.lv, автор которой - депутат 14-го Сейма Илзе Стобова.

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Осень вступает в свои права: тепло нас покидает; чего ещё ждать от погоды?

Важно 16:28

Важно 0 комментариев

В ночь на понедельник пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

В ночь на понедельник пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

Украина может, а Латвия — нет? Аналог Rail Baltica строится; латыши бранят правительство

Важно 15:54

Важно 0 комментариев

"5 сентября Украина официально открыла железнодорожную линию европейского стандарта шириной колеи 1435 мм, идущую параллельно советской 1520-мм. Эта линия соединит Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом и Венецией. Участок Ужгород - Чоп планируется продлить до Львова, а главная цель - адаптировать всю систему Украинской железной дороги к европейским стандартам", информирует на платформе “X” украинский новостной портал Nstrike1231.

"5 сентября Украина официально открыла железнодорожную линию европейского стандарта шириной колеи 1435 мм, идущую параллельно советской 1520-мм. Эта линия соединит Ужгород с Братиславой, Кошице, Будапештом и Венецией. Участок Ужгород - Чоп планируется продлить до Львова, а главная цель - адаптировать всю систему Украинской железной дороги к европейским стандартам", информирует на платформе "X" украинский новостной портал Nstrike1231.

Политики часто игнорируют LR4; профессор Рожукалне назвала это «опасным сигналом»

Новости Латвии 15:05

Новости Латвии 0 комментариев

Игнорирование Латвийского радио 4 некоторыми политиками не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что такая практика демонстрирует нежелание властей обращаться к отдельным группам общества.

Игнорирование Латвийского радио 4 некоторыми политиками не только ограничивает доступ к информации, но и ставит под вопрос миссию общественных СМИ. Об этом в программе Mediju anatomija заявила профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне, подчеркнув, что такая практика демонстрирует нежелание властей обращаться к отдельным группам общества.

Опухоль и тромб, которых не было: когда данные пациентов перепутали в больнице

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

Сколько таких случаев, когда пациентов и их данные перепутали, точно неизвестно. Редакция Латвийского радио узнала о двух инцидентах такого рода.

Сколько таких случаев, когда пациентов и их данные перепутали, точно неизвестно. Редакция Латвийского радио узнала о двух инцидентах такого рода.

