Хозяин Valmiermuižas alus: Латвия гнобит пивоваров

Увы, из-за решений политиков Латвия стала самой недружественной для производства пива страной ЕС. Новость о продаже Valmiermuižas alus группе Cēsu alus, которой владеют финны, потрясла многих - очередное предприятие с преимущественно местным капиталом перешло в руки международной компании.

Изначально Руньгис принял решение не говорить публично об этих вопросах, пока не оформлены все бумаги, не улажены все формальности и Совет по конкуренции не разрешил совершить сделку. Однако, увидев реакцию общественности, он изменил своё мнение.

В подкасте tv3.lv Piķis un gēvelis! пивовар тем не менее заявил, что хоронить Valmiermuižas alus нет причины, предполагаемые новые владельцы его сохранят.

Тем не менее Руньгис признал, что была достигнута точка, в которой дальнейшее развитие бизнеса потребовало бы огромных инвестиций, а заниматься предпринимательством в этой отрасли - всё равно что плыть против течения.

Все эти годы со стороны политиков не было никакого понимания в отношении малых пивоварен - только налоги всё больше и больше, ограничения всё строже и строже. Последней каплей стали ограничения на торговлю алкоголем, вступившие в силу 1 августа.

Вот что сказал по этому поводу владелец Valmiermuižas alus: "Я тогда как-то эмоционально сломался. Было самое плохое время для введения этого и самый плохой способ, как это сделать. В августе все пивовары работают, как крестьяне в пору уборки урожая - от рассвета до заката. Второе, почему это так эмоционально затронуло: 1 августа во всём мире отмечают день малых пивоварен. Праздничный день. Результат - сократить общее потребление алкоголя - до сих пор не был достигнут. Теперь вступили в силу новые правила, посмотрим, какой результат они дадут. Я понимаю, что в интернете уже видно, как торговцы одеколоном потирают руки, а в Риге появилась новая волна предпринимательства - "точки" и такси плюс "точка". На самом деле уже всё это происходит".

По оценке бизнесмена, Латвия с годами стала самой недружественной страной ЕС для производства пива. Когда-то львиная доля потребляемого пенного напитка была сварена здесь же, а сейчас наоборот - пиво в основном импортное. Многие пивоварни присоединены к крупным международным группам.

"Конечно, жаль. За 18 лет построен чудесный дом с садом, куда люди едут в гости, всем нравится, наслаждаются пивом. Все с тобой здороваются и зовут хозяином Валмиермуйжи. Теперь этот дом придётся покинуть. Дом, конечно, останется, там всё продолжится, но уже под руководством чужих людей", - говорит Руньгис.

Подобные посылы в последние годы звучали со стороны многих пивоваров. Они призывают даже не помогать отрасли, а попросту ей не мешать.

Министр экономики Виктор Валайнис, несущий ответственность за бизнес-среду, признаёт, что разного рода бюрократия и иные препятствия существуют. Возможно, это правительство тоже переборщило с последними нововведениями.

"Дискуссия в Сейме будет, мы её актуализируем. Мы считаем, что этот вопрос Сейму всё же придётся пересмотреть", - заявляет Валайнис.

Когда ожидать этой дискуссии в парламенте, пока неизвестно.