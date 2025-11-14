Хозяин, спаси меня! Новости партнеров Редакция PRESS 14 ноября, 2025 14:06 Новости партнеров

Scanpix/ Photo: Monika Skolimowska/dpa

Вакцина или опасности гибели собаки — это решать владельцам животных: в Латвии растет число случаев заболевания лептоспирозом собак

Все больше собачек разных пород и возрастов страдают и, увы, погибают в результате лептоспироза — весьма опасной инфекции для людей и животных, которая в этом году получила большое распространение. Переносят болезнь грызуны — мыши и крысы…

…Ветеринар Янис Бейнертс смог дать нам это интервью только после битвы за жизнь милейшего той-терьера, подхватившего лептоспироз.

— Спасли пациента? — спрашиваю врача, методично моющего руки и одновременно заваривающего себе чашку крепчайшего кофе.

— Песик после реанимации в спецпалате, под капельницей. Через сутки станет ясно, миновала ли беда. Надежда есть.

(Забегая вперед, скажу — этот терьерчик выздоровел и сейчас получает дополнительную восстановительную терапию. Но так удачно бывает не со всеми собаками, которых привозят в ветклиники с жутким дигнозом «лептоспироз»).

В Латвии нынче осенью разбушевалась эта инфекция, — сокрушается доктор Янис Бейнертс. — Известно, что случаев заражения людей в этом году больше чем в 6 раз , чем в предыдущие годы. Три человека умерли... Сколько латвийских собачек столкнулись с этой проблемой — неизвестно, никто их всех не считал, но могу точно сказать, что мы, ветеринары, наблюдаем увеличение таких пациентов. А ведь собак, в отличие от людей, можно защитить современной четырехштаммовой вакциной — если не от самой инфекции, то от критично тяжелого ее течения и фатального исхода.

— Получается, погибают только непривитые собаки?

— Именно! Вакцина не всегда защищает от лептоспироза на 100%, но точно дает даже пожилой собаке иммунную защиту выдержать натиск этой серьезнейшей инфекции и отделаться легким недомоганием.

— А что это за инфекция такая жуткая?

— Лептоспироз у собак — заболевание, вызываемое микроорганизмами, спирохетами лептоспирами. Собаке не трудно найти эту инфекцию — достаточно полакать воду из лужи или прудика, обнюхать и лизнуть что-то во дворе возле мусорных контейнеров и так далее. Они легко могут заразиться, отведав остатки мочи инфицированных животных — все собаки любят познакомиться с такими «письмами» других четверолапых...

В нашей стране циркулируют определенные сероварианты лептоспиров. Эти бактерии удивительно живучи, могут сохраняться во внешней среде в течение недель или даже месяцев, особенно во влажных и прохладных условиях. Прямо как сейчас за нашим окном...

Лептоспиры проникают в организм собаки через слизистую желудочно-кишечного тракта или поврежденные кожные покровы: просто и быстро.

— Как понять, что животное подхватило лептоспироз?

— Скорость развития заболевания зависит от иммунной системы собаки и от того, каким видом бактерий Leptospira она заразилась. Чаще всего лептоспироз у собак поражает такие важные органы как печень и почки. Некоторые виды лептоспир могут вызывать серьезные повреждения легких.

Инкубационный период может длиться от 4 до 12 и даже больше дней. Затем лептоспиры выходят в кровяное русло, разрушают оболочку сосудов, усиливая их проницаемость, из-за чего образуются кровоизлияния в различных органах.

При остром течении симптомы лептоспироза проявляются очень ярко — животное становится вялым, слабым. Собака отказывается от еды, у нее повышается температура тела. Часто бывает рвота с кровью.

При поражении печени у собак отмечают желтушность слизистых оболочек (посмотрите питомцу в глаза). В каловых массах тоже может присутствовать кровь. Печень увеличивается в размере, могут визуализироваться кровоизлияния на коже и слизистых.

— И что делать хозяину? Какие меры предпринимать?

— Хватать в охапку собаку и срочно везти в ветклинику. Собака в таком состоянии требует немедленной госпитализации и интенсивной терапии в стационарных условиях в ветеринарной клинике.

Даже если ветеринар, сделав анализы собаке, не обнаружит лептоспироза, то все равно при таком самочувствии животного найдет какую-то проблему…

Лептоспироз у собак чаще всего сопровождается симптомами, общими для широкого спектра заболеваний, поэтому при появлении любого из названных мной симптомов показан визит к ветврачу, если вам дорога собака.

— Что за анализы вы делаете собакам при подозрении на лептоспироз?

— Диагноз мы ставим на основании, простите, не только ветеринарного опыта и знаний, а глубокого анамнеза, клинических признаков и результатов анализа сыворотки крови на титры антител к лептоспирозу, если говорить по-научному.

Анализ крови с пометкой cito ( то есть «быстро») мы отправляем в лабораторию (замечу, что очень скоро это исследование мы сможем делать сами в нашей клинике). Обычно параллельно даем животному поддерживающую терапию, пока ждем результат. Получив положительный ответ на лептоспиры, если это так, экстренно начинаем интенсивное лечение, так как счет при лептоспирозе подчас идет буквально на часы, если не на минуты.

К сожалению, не каждую больную лептоспирозом собаку получается вырвать из лап смерти, особенно если она щеночек, либо старенькая и не привитая от лептоспироза.

Некоторые владельцы собак, желая своим питомцам добра, иногда ошибочно боятся вакцинации, думая, что это будет нагрузкой для их животного. Я же хочу еще раз обратить внимание общества — для активной иммунопрофилактики лептоспироза собак применяют поливалентные вакцины, которые не вызывают побочных эффектов. А вот в случае отсутствия прививки у четверолапых появляется большой шанс умереть, просто огромный.

Вакцина — это не сложно, не опасно и даже не слишком дорого. Но такой простой жест заботы о питомце может спасти его от гибели, а хозяев — от расходов не сложное и куда более дорогостоящее лечение.

— Спасибо, доктор за важную информацию. Мы непременно донесем ее до наших читателей.

Беседовала

Людмила ВЕВЕРЕ

Справка. Телефон круглосуточной помощи животным клиники Яниса Бейнертса в Риге на улице Гертрудес, 101 — 67288539. Информация о работе всех латвийских клиниках Dr. Beinerts , врачах и особенностях ухода за животными – vet.lv