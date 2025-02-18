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Хотят в Евросоюз: Сербия откроет посольство в Латвии

Редакция PRESS 18 февраля, 2025 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Сербия откроет посольство в Латвии, сообщила во вторник журналистам председатель Сейма Дайга Миериня после встречи с председателем парламента Сербии Аной Брнабич.

Она приветствовала этот шаг, отметив, что это будет единственное посольство Сербии в странах Балтии. Посольство будет находиться в Риге.

Председатель Сейма считает, что открытие посольства будет способствовать развитию экономических отношений между двумя странами.

Миериня добавила, что Латвия готова помочь своим опытом процессу реформ в Сербии на пути в Европейский союз (ЕС). Председатель парламента высоко оценила тот факт, что правительство Сербии подтвердило европейскую интеграцию в качестве своей стратегической цели. В то же время Миериня отметила, что прогресс на пути к ЕС зависит от хода реформ и нормализации отношений с Косово.

Во время встречи Миериня подчеркнула, что поддержка Украины должна быть продолжена. "Без Украины не должно быть никаких закулисных соглашений, процесс должен быть прозрачным и справедливым, иначе невозможно достичь долгосрочного мира", - сказала спикер Сейма. Она подчеркнула необходимость продолжения политики сдерживания России и призвала Сербию присоединиться к ней.

Со своей стороны Брнабич подчеркнула, что главной стратегической целью Сербии является вступление в ЕС, и цель амбициозна - завершить все реформы к 2026 году.

Брнабич отметила, что в прошлом между Сербией и странами Балтии не было активной коммуникации. "У нас было много недопонимания, не хватало общения, что могло привести к недостаточной поддержке нашей интеграции в Европу", - сказала спикер сербского парламента, отметив, что именно поэтому принято решение активнее работать над улучшением отношений.

Брнабич отметила, что экономическое сотрудничество между двумя странами можно назвать умеренным, но она надеется, что открытие посольства в Латвии будет способствовать его активизации.

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