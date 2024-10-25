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Хотя врачи не советовали: родители забрали из больницы дочек с осложнениями от дифтерии

© LETA 25 октября, 2024 11:18

Новости Латвии 0 комментариев

Родители снова забрали из больницы больных дифтерией детей, но на этот раз у Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) нет оснований обращаться в полицию.

Родители забрали из больницы обеих дочерей, которые лечились там от осложнений после дифтерии, подтвердили "LSM.lv" в больнице.

В отличие от предыдущего раза, 20 сентября, когда родители вопреки мнению врачей забрали детей из больницы, в этот раз ДКУБ не будет обращаться в Госполицию, поскольку обстоятельства иные.

"Мнение наших врачей такое. что дети должны находиться в стационаре, но родители решили не доверять нашим врачам и будут лечить детей в другом месте, и они приняли решение, которое им позволяет закон - отказаться от лечения", - рассказала представитель больницы Даце Шевченко.

Больница не планирует обращаться в полицию, поскольку на этот раз "непосредственный риск для жизни детей не такой высокий", как в прошлый раз.

"В прошлый раз они не соблюли процедуру отказа от лечения - просто забрали детей и уехали. И на тот момент был очень велик риск, что это может закончиться плохо. Поэтому мы сделали то, что должны были сделать - обратились в полицию. В данном случае процедура корректная. им разъяснены риски, даны рекомендации, они подписали отказ от лечения", - сказала Шевченко, добавив, что это их право.

Дети продолжат лечиться под наблюдением врачей, выбранных родителями.

(Lsm.lv)

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