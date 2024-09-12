Хотите вылечить детям зубы под общим наркозом? Теперь будет нужно заключение психиатра!

С 1 октября этого года детям старше семи лет для получения общей анестезии потребуется заключение психиатра о дентофобии.

Руководитель «Zobārstniecības poliklīnika» Наталия Кадеге рассказала, что общий наркоз в их клинике получают примерно 300-350 детей в год, но она пока не знает, на какое количество детей распространятся новые требования.

"Мы выяснили, что в Лиепае к психиатру можно будет попасть только весной следующего года. Это означает, что детям не менее полугода придется стоять в очереди за получением этого заключения. У меня нет никакой информации о том, как обстоят дела в других городах Курземе», — говорит Кадеге.

В стоматологии заранее предупреждают родителей, чтобы для получения общего наркоза все документы были готовы, когда придет очередь. Руководитель поликлиники добавляет, что платная услуга для детей по-прежнему будет доступна.