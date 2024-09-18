Хотите выйти на уровень Ванги и Кейси? Приходите на учебу! Реклама 18 сентября, 2024 10:29 Реклама

Международная ассоциация эзотерики и парапсихологии уже подготовила несколько сот таких специалистов. Наши выпускники работают консультантами эзотериками — парапсихологами в Австралии, Израиле, США, Англии, Ирландии и Германии.

Приглашаем бесплатно посетить ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 26 сентября, 3, 10, 17 октября 2024г.!

У Вас есть уникальная возможность не только познакомиться с вечерней и заочной (online) учебной программой курса «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПАРАПСИХОЛОГИЯ И ЭЗОТЕРИКА» (начало занятий новой группы 28 октября 2024 г.),

но также:

- Задать вопросы парапсихологу,

- Пройти диагностику энергетики,

- Правильно подобрать себе нужный талисман

(камень – украшение),

- Познакомиться с экспозицией первого в мире музея эзотерики, парапсихологии и уфологии,

- Посмотреть изделия студии керамики и живописи.

Сделайте свой первый шаг к новой интересной жизни!

Все что необходимо сейчас – это прийти и лично познакомиться.

* 35 лет преподавания,

* 25 авторских предметов,

* 431 экспедиция по миру.

Дни открытых дверей пройдут 26 сентября, 3, 10, 17 октября 2024 г.!

ул. Альфреда Калныня, 2 — 1 офис (домофон 1).

Запись по т. 29504957,

e-pasts: lauf@inbox.lv

www.parapsiholog.lv

www.ezoterik.lv