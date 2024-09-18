Хотите выйти на уровень Ванги и Кейси? Приходите на учебу!
Международная ассоциация эзотерики и парапсихологии уже подготовила несколько сот таких специалистов. Наши выпускники работают консультантами эзотериками — парапсихологами в Австралии, Израиле, США, Англии, Ирландии и Германии.
Приглашаем бесплатно посетить ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 26 сентября, 3, 10, 17 октября 2024г.!
У Вас есть уникальная возможность не только познакомиться с вечерней и заочной (online) учебной программой курса «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПАРАПСИХОЛОГИЯ И ЭЗОТЕРИКА» (начало занятий новой группы 28 октября 2024 г.),
но также:
- Задать вопросы парапсихологу,
- Пройти диагностику энергетики,
- Правильно подобрать себе нужный талисман
(камень – украшение),
- Познакомиться с экспозицией первого в мире музея эзотерики, парапсихологии и уфологии,
- Посмотреть изделия студии керамики и живописи.
Сделайте свой первый шаг к новой интересной жизни!
Все что необходимо сейчас – это прийти и лично познакомиться.
* 35 лет преподавания,
* 25 авторских предметов,
* 431 экспедиция по миру.
Дни открытых дверей пройдут 26 сентября, 3, 10, 17 октября 2024 г.!
ул. Альфреда Калныня, 2 — 1 офис (домофон 1).
Запись по т. 29504957,
e-pasts: lauf@inbox.lv