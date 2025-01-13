Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

«Хорватский Трамп» уверенно победил на выборах президента

Euronews 13 января, 2025 12:29

Мир

Зоран Миланович, критикующий поддержку Западом Украины в войне с Россией, одержал уверенную победу во втором туре выборов президента Хорватии

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, поддерживаемый оппозицией, одержал убедительную победу во втором туре прошедших в воскресенье выборов главы государства, обойдя кандидата от правящей консервативной партии.

Миланович набрал более 74% голосов, его соперник Драган Приморац - около 25%, согласно окончательным результатам, опубликованным хорватским центризбиркомом.

Этот результат - серьезный стимул для Милановича, который критикует военную поддержку Западом Украины в войне против России.

Он также является ярым противником консервативного премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича и его правительства.

Выступая после оглашения результатов, Миланович сказал, что его победа - это знак одобрения и доверия со стороны избирателей, а также послание "о положении дел в стране для тех, кто должен это услышать".

"Я прошу их (правительство) услышать это, - сказал Миланович. -Это то, что хотели сказать граждане. Это не просто поддержка меня".

Миланович - самый популярный политик в Хорватии, и его иногда сравнивают с избранным президентом США Дональдом Трампом за его агрессивный стиль общения с политическими оппонентами.

Он также одержал уверенную победу в первом туре голосования 29 декабря, оставив далеко за спиной Примораца, ученого-криминалиста, который ранее безуспешно баллотировался на пост президента, и еще шесть кандидатов.

Второй тур потребовался только потому, что Милановичу тогда не хватило 1% или всего 5 000 голосов. Приморац остался далеко позади с 19%.

Выборы проводились в условиях, когда Хорватия с населением 3,8 миллиона человек борется с растущей инфляцией, коррупционными скандалами и нехваткой рабочей силы.

На участке для голосования Миланович вновь раскритиковал ЕС как "во многом недемократический" и управляемый неизбираемыми чиновниками.

Позиция Евросоюза, согласно которой "если вы не думаете так же, как я, то вы враг", равносильна "ментальному насилию", сказал Миланович.

"Это не та современная Европа, в которой я хочу жить и работать, - подчеркнул он. - Я буду работать над тем, чтобы изменить ее, насколько это в моих силах как президента маленькой страны".

Его триумф создает предпосылки для продолжения политической конфронтации с премьер-министром Пленковичем, с которым он враждовал во время своего первого срока.

Миланович регулярно обвиняет Пленковича и его консервативную ХДС в системной коррупции. Пленкович называет Милановича "пророссийским" и угрожающим международному положению Хорватии.

Миланович отрицает свою пророссийскую позицию, но в прошлом году он заблокировал отправку пяти хорватских офицеров в миссию НАТО в Германии под названием "Содействие безопасности и обучение для Украины".

Он также пообещал, что никогда не одобрит отправку хорватских солдат в составе любой миссии НАТО в Украину. Пленкович и его правительство утверждают, что такого предложения нет.

Несмотря на ограниченные полномочия, многие считают, что президентский пост является ключевым для политического баланса сил в стране, которой в основном управляет "Хорватское демократическое содружество" с момента обретения независимости от Югославии в 1991 году.

Приморац пришел в политику в начале 2000-х годов, когда он был министром науки и образования в правительстве под руководством ХДС.

Он безуспешно баллотировался на пост президента в 2009-м, а после этого в основном занимался научной деятельностью, читая лекции в университетах США, Китая и Хорватии.

"Зорана Милановича и меня разделяют совершенно разные духовные, моральные, профессиональные ценности, а также представления о будущем нашей страны, - сказал он своим сторонникам в Загребе. - Решение было принято гражданами, демократическим путем, и его нужно уважать".

ФОТО scanpix.ee

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
41 реакций
41 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать
Загрузка

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать

Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

Мир 0 комментариев

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Читать

НАТО начинает миссию мониторинга Baltic Sentry в Балтийском море

Мир 13:33

Мир 0 комментариев

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

Читать

Не пригодилось? В Банке Латвии в прошлом году обменяли на евро фантастическую сумму в латах

Важно 13:30

Важно 0 комментариев

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

Читать