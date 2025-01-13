«Хорватский Трамп» уверенно победил на выборах президента

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, поддерживаемый оппозицией, одержал убедительную победу во втором туре прошедших в воскресенье выборов главы государства, обойдя кандидата от правящей консервативной партии.

Миланович набрал более 74% голосов, его соперник Драган Приморац - около 25%, согласно окончательным результатам, опубликованным хорватским центризбиркомом.

Этот результат - серьезный стимул для Милановича, который критикует военную поддержку Западом Украины в войне против России.

Он также является ярым противником консервативного премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича и его правительства.

Выступая после оглашения результатов, Миланович сказал, что его победа - это знак одобрения и доверия со стороны избирателей, а также послание "о положении дел в стране для тех, кто должен это услышать".

"Я прошу их (правительство) услышать это, - сказал Миланович. -Это то, что хотели сказать граждане. Это не просто поддержка меня".

Миланович - самый популярный политик в Хорватии, и его иногда сравнивают с избранным президентом США Дональдом Трампом за его агрессивный стиль общения с политическими оппонентами.

Он также одержал уверенную победу в первом туре голосования 29 декабря, оставив далеко за спиной Примораца, ученого-криминалиста, который ранее безуспешно баллотировался на пост президента, и еще шесть кандидатов.

Второй тур потребовался только потому, что Милановичу тогда не хватило 1% или всего 5 000 голосов. Приморац остался далеко позади с 19%.

Выборы проводились в условиях, когда Хорватия с населением 3,8 миллиона человек борется с растущей инфляцией, коррупционными скандалами и нехваткой рабочей силы.

На участке для голосования Миланович вновь раскритиковал ЕС как "во многом недемократический" и управляемый неизбираемыми чиновниками.

Позиция Евросоюза, согласно которой "если вы не думаете так же, как я, то вы враг", равносильна "ментальному насилию", сказал Миланович.

"Это не та современная Европа, в которой я хочу жить и работать, - подчеркнул он. - Я буду работать над тем, чтобы изменить ее, насколько это в моих силах как президента маленькой страны".

Zoran Milanović je osvojio novi mandat s osvojenih 74,68% glasova pobijedivši Dragana Primorca koji je osvojio 25,32%, što je najveća razlika u postocima između dva kandidata koji su ušli u drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. https://t.co/xLYx5vSaOJ — HRT Vijesti (@hrtvijesti) January 12, 2025

Его триумф создает предпосылки для продолжения политической конфронтации с премьер-министром Пленковичем, с которым он враждовал во время своего первого срока.

Миланович регулярно обвиняет Пленковича и его консервативную ХДС в системной коррупции. Пленкович называет Милановича "пророссийским" и угрожающим международному положению Хорватии.

Миланович отрицает свою пророссийскую позицию, но в прошлом году он заблокировал отправку пяти хорватских офицеров в миссию НАТО в Германии под названием "Содействие безопасности и обучение для Украины".

Он также пообещал, что никогда не одобрит отправку хорватских солдат в составе любой миссии НАТО в Украину. Пленкович и его правительство утверждают, что такого предложения нет.

Несмотря на ограниченные полномочия, многие считают, что президентский пост является ключевым для политического баланса сил в стране, которой в основном управляет "Хорватское демократическое содружество" с момента обретения независимости от Югославии в 1991 году.

Приморац пришел в политику в начале 2000-х годов, когда он был министром науки и образования в правительстве под руководством ХДС.

Он безуспешно баллотировался на пост президента в 2009-м, а после этого в основном занимался научной деятельностью, читая лекции в университетах США, Китая и Хорватии.

"Зорана Милановича и меня разделяют совершенно разные духовные, моральные, профессиональные ценности, а также представления о будущем нашей страны, - сказал он своим сторонникам в Загребе. - Решение было принято гражданами, демократическим путем, и его нужно уважать".

ФОТО scanpix.ee