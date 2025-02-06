Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 6. Февраля Завтра: Dace, Darta, Dora
Доступность

Ходить на работу — нецелесообразно! Чиновники очень просят сохранить для них «удаленку»

© LETA 6 февраля, 2025 15:25

Новости Латвии 0 комментариев

На портале общественных инициатив Manabalss.lv запущена петиция сотрудников госструктур — они настаивают на сохранении дистанционной формы работы в госсекторе, от которой недавно отказалось правительство. Менее чем за сутки ее подписало свыше 2600 граждан Латвии, сообщает LSM+

Учитывая недавние заявления президента Латвии, премьер-министра и директора Госканцелярии о том, что учреждения государственного управления и самоуправления должны вернуться к полноценному очному режиму работы, пишут авторы петиции, они сочли необходимым выступить за сохранение возможности удаленной работы и гибридного режима, при котором учреждения сами выбирают наиболее подходящую для себя форму работы, одновременно выполняя функции и задачи, возложенные на них как на учреждения госуправления и самоуправления.

Удаленная работа позволяет всем сотрудникам эффективно совмещать работу и семейную жизнь, достигая при этом всех трудовых результатов. Кроме того, зарплата в госсекторе сейчас фактически заморожена, но предложение вернуться к очному режиму значит  увеличение командировочных расходов, затрат времени для поездок на работу, увеличение пробега транспортных средств и выбросов CO2. Расходы на управление учреждениями также возрастут, поскольку многие ведомства, используя «удаленку», сократили число помещений, а теперь снова нужно будет содержать больше офисных площадей. Таким образом, главный аргумент авторов инициативы — экономическая нецелесообразность полностью очного режима работы учреждений.

В смешанном офисно-дистанционном режиме общественный сектор в Латвии живет с пандемийных времен, почти пять лет, и приспособился к ним. За это время многие сотрудники уже не живут вблизи офиса — учреждения, испытывая кадровый голод, наняли специалистов из отдаленных регионов. Больше нет такого дисбаланса, что практически все госслужащие проживают в Риге.

Свежие заявления должностных лиц явно противоречат плану «Модернизация госуправления на 2023-27 годы», утвержденному правительством в 2023 году. Ведь один из главных его разделов — «Создание умной рабочей среды», включающей в себя удаленную работу, оптимизацию помещений и т. д. Ответственность за реализацию плана несет Госканцелярия.

Военный опыт Украины тоже показывает, что госуправление и правительство способны функционировать в экстремальных условиях только благодаря возможностям дистанционной работы, так что это необходимо учитывать при принятии столь важных решений, отмечают авторы петиции. Если сохранить для госслужащих «удаленку», общество получит эффективную работу государственных и муниципальных учреждений — и мотивированных сотрудников, чьи интересы и потребности уважают так же, как и у сотрудников частного сектора.   

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 43 реакций
Комментарии (0) 43 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Пугливый, в руки не идёт: в Пурвциемсе ловят робот-пылесос. ФОТО

Важно 21:33

Важно 0 комментариев

Очевидцы публикуют фотографию робота-пылесоса, который ползает по улице рижского микрорайона Пурвциемс.

Очевидцы публикуют фотографию робота-пылесоса, который ползает по улице рижского микрорайона Пурвциемс.

Читать
Загрузка

Латвия вводит новые правила безопасности на авиарейсах: что нужно знать

Важно 21:24

Важно 0 комментариев

Согласно новому международному протоколу, нарушителей на борту самолетов можно будет привлекать к ответственности независимо от того, в воздушном пространстве какой страны было совершено нарушение.
Теперь пассажиров, нарушающих правила, будут наказывать в стране, где самолет совершил посадку. Ранее ответственность могла быть возложена только на тех, кто совершал правонарушения в воздушном пространстве Латвии, пишут mixnews.lv.

Согласно новому международному протоколу, нарушителей на борту самолетов можно будет привлекать к ответственности независимо от того, в воздушном пространстве какой страны было совершено нарушение.
Теперь пассажиров, нарушающих правила, будут наказывать в стране, где самолет совершил посадку. Ранее ответственность могла быть возложена только на тех, кто совершал правонарушения в воздушном пространстве Латвии, пишут mixnews.lv.

Читать

Сами создали, сами распространяют: в аптеки поступил буклет с памятками о действиях при ЧС

Важно 21:03

Важно 0 комментариев

В аптеки поступили буклеты о том, как вести себя в критической ситуации.  Издание разработали сами фармацевты при помощи специалистов по обороне. Однако, по словам аптекарей - этого мало, сообщает TV3.

В аптеки поступили буклеты о том, как вести себя в критической ситуации.  Издание разработали сами фармацевты при помощи специалистов по обороне. Однако, по словам аптекарей - этого мало, сообщает TV3.

Читать

Новые подробности по делу о смерти Тиммы: некий господин «Б» дергает за ниточки?

Выбор редакции 21:01

Выбор редакции 0 комментариев

Каждый день в публичном пространстве появляются новые предположения о причинах смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, вовлеченных в нее сторонах, а также о его отношениях с бывшей женой Анной Седоковой. На этот раз ранее неизвестными фактами о сыне Седоковой и людях, причастных к безвременной кончине Тиммы, поделилась в социальных сетях телеведущая и инфлюенсер Ксения Мерц, которая знает биологического отца сына Анны Седоковой Гектора — Артема Комарова.

Каждый день в публичном пространстве появляются новые предположения о причинах смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, вовлеченных в нее сторонах, а также о его отношениях с бывшей женой Анной Седоковой. На этот раз ранее неизвестными фактами о сыне Седоковой и людях, причастных к безвременной кончине Тиммы, поделилась в социальных сетях телеведущая и инфлюенсер Ксения Мерц, которая знает биологического отца сына Анны Седоковой Гектора — Артема Комарова.

Читать

Лиана Ланга в этом году пышно отметит 23 февраля. ФОТО

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Иронично, что у идейной вдохновительницы движения дерусификации Лианы Ланги день рождения приходится на 23 февраля (в СССР - День Советской армии и Военно-морского флота). И в этом году поэтесса и политик отметит юбилей - 65 лет и войдёт в пенсионный возраст.

Иронично, что у идейной вдохновительницы движения дерусификации Лианы Ланги день рождения приходится на 23 февраля (в СССР - День Советской армии и Военно-морского флота). И в этом году поэтесса и политик отметит юбилей - 65 лет и войдёт в пенсионный возраст.

Читать

У следователей и прокуроров «могли возникнуть разногласия»: почему застряло дело о полетах Кариньша

Новости Латвии 20:09

Новости Латвии 0 комментариев

В уголовном процессе о возможном разбазаривании средств в связи с использованием спецрейсов для командировок бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша возникли разногласия между сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего был заменен надзирающий прокурор, сообщил руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме в передаче "В пункте пересечения" на Латвийском радио.

В уголовном процессе о возможном разбазаривании средств в связи с использованием спецрейсов для командировок бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша возникли разногласия между сотрудниками правоохранительных органов, в результате чего был заменен надзирающий прокурор, сообщил руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме в передаче "В пункте пересечения" на Латвийском радио.

Читать

Автобусный перевозчик задумывается об отмене регулярных рейсов в Россию. В чем причина?

Бизнес 20:04

Бизнес 0 комментариев

Количество пассажиров, перевозимых автобусной компанией "Lux Express" из стран Балтии в Санкт-Петербург, в четыре раза меньше, чем до пандемии коронавируса и вторжения России в Украину, но интерес к маршруту сохраняется, отмечают представители "Lux Express".

Количество пассажиров, перевозимых автобусной компанией "Lux Express" из стран Балтии в Санкт-Петербург, в четыре раза меньше, чем до пандемии коронавируса и вторжения России в Украину, но интерес к маршруту сохраняется, отмечают представители "Lux Express".

Читать