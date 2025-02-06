Ходить на работу — нецелесообразно! Чиновники очень просят сохранить для них «удаленку»

Учитывая недавние заявления президента Латвии, премьер-министра и директора Госканцелярии о том, что учреждения государственного управления и самоуправления должны вернуться к полноценному очному режиму работы, пишут авторы петиции, они сочли необходимым выступить за сохранение возможности удаленной работы и гибридного режима, при котором учреждения сами выбирают наиболее подходящую для себя форму работы, одновременно выполняя функции и задачи, возложенные на них как на учреждения госуправления и самоуправления.

Удаленная работа позволяет всем сотрудникам эффективно совмещать работу и семейную жизнь, достигая при этом всех трудовых результатов. Кроме того, зарплата в госсекторе сейчас фактически заморожена, но предложение вернуться к очному режиму значит увеличение командировочных расходов, затрат времени для поездок на работу, увеличение пробега транспортных средств и выбросов CO2. Расходы на управление учреждениями также возрастут, поскольку многие ведомства, используя «удаленку», сократили число помещений, а теперь снова нужно будет содержать больше офисных площадей. Таким образом, главный аргумент авторов инициативы — экономическая нецелесообразность полностью очного режима работы учреждений.

В смешанном офисно-дистанционном режиме общественный сектор в Латвии живет с пандемийных времен, почти пять лет, и приспособился к ним. За это время многие сотрудники уже не живут вблизи офиса — учреждения, испытывая кадровый голод, наняли специалистов из отдаленных регионов. Больше нет такого дисбаланса, что практически все госслужащие проживают в Риге.

Свежие заявления должностных лиц явно противоречат плану «Модернизация госуправления на 2023-27 годы», утвержденному правительством в 2023 году. Ведь один из главных его разделов — «Создание умной рабочей среды», включающей в себя удаленную работу, оптимизацию помещений и т. д. Ответственность за реализацию плана несет Госканцелярия.

Военный опыт Украины тоже показывает, что госуправление и правительство способны функционировать в экстремальных условиях только благодаря возможностям дистанционной работы, так что это необходимо учитывать при принятии столь важных решений, отмечают авторы петиции. Если сохранить для госслужащих «удаленку», общество получит эффективную работу государственных и муниципальных учреждений — и мотивированных сотрудников, чьи интересы и потребности уважают так же, как и у сотрудников частного сектора.